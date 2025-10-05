Abre Banana Coffee: el brunch-coffee cordobés

Banana-Coffee es un lugar de encuentro para los amantes del café y para aquellos que buscan desayunos, almuerzos o meriendas con personalidad. Su oferta es el resultado de aunar las tendencias internacionales del momento, como son el café de especialidad o el brunch, con productos de cercanía y materia prima local. Es por ello que viene a introducir un nuevo concepto en la ciudad: el del brunch-coffee cordobés.

Banana-Coffee es en definitiva un establecimiento que nace para crear una nueva experiencia gastronómica, tanto entre los propios cordobeses como entre los más de dos millones de visitantes que recibe cada año la ciudad. Con esta finalidad, todos y cada unos de los elementos que lo conforman han sido estudiados y seleccionados con minuciosidad, desde el equipamiento del local o el diseño de la carta, hasta la selección del equipo humano que integrará la plantilla. Para ello, Banana-Coffee ha contado con la colaboración de SUCO Hostelería Inteligente, con quienes han dado vida a este proyecto de inicio a fin.

¿Cuándo es su inauguración?

Abre este lunes 6 de octubre

Interior del local de Banana Coffee GURMÉ

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha?

El fundador de Banana-Coffee es Juan Manuel Ramírez, cordobés con más de 25 años de experiencia en el sector y co-propietario de Bulevar, Bar-Restaurante situado justo al lado del nuevo establecimiento. Además, como comentábamos anteriormente, la puesta en marcha del proyecto ha contado con la colaboración de SUCO Hostelería Inteligente, empresa cordobesa especializada en el asesoramiento y equipamiento integral de negocios de hostelería.

¿Cómo es su propuesta gastronómica?

La propuesta gastronómica de Banana- Coffee está pensada tanto para quienes buscan un café de especialidad como para quienes desean disfrutar de un desayuno completo, una merienda diferente o un momento de relax entre amigos. Su oferta, que combina propuestas clásicas con toques creativos, incluye granos de café seleccionados y tostados con precisión, pan de masa madre, productos frescos de cercanía y una carta que evoluciona durante el día con repostería de autor, platos innovadores y cócteles inspirados en el mundo del café.

El espacio estará atendido por un equipo especializado, con una barista profesional y un coffee manager que guiarán a los clientes en la experiencia sensorial de descubrir el café desde una perspectiva cultural y gastronómica.

¿Qué se puede encontrar en su carta?

Nuestra oferta en bebidas incluye el café de especialidad, con dos selecciones de origen que van a ser trabajadas a diario por dos baristas profesionales. Se servirá tanto en caliente como en frío, una tendencia al alza en Córdoba especialmente en las épocas del año más calurosas.

También se incluyen los complementos al café de especialidad como el té matcha, chai o cúrcuma, entre otros, que de igual forma se trabajarán tanto en frío con hielo como en caliente con leche. Además, se ofrecerán también cócteles especiales elaborados a base de café, como el shakerato con caramelo o el espresso tonic. No faltarán tampoco los zumos naturales elaborados con fruta fresca de cercanía.

En cuanto a la oferta gastronómica, el menú consta de desayunos con distintas variedades de pan de masa madre acompañados con producto fresco de cercanía como los tomates de la huerta cordobesa, salmón, aguacate, burrata, huevos de granja o distintos tipos de hoja verde fresca. Para la hora del brunch, el menú consta de platos internacionales elaborados con productos locales como ensaladas, brioches, tacos, pan bao o pokes, entre otros.

En definitiva, se trata de una oferta fresca, moderna y de calidad, que se mantendrá viva en el tiempo con el objetivo de que el cliente nunca se aburra y siempre pueda estar degustando platos nuevos.

Una de las propuestas del nuevo establecimiento en Córdoba GURMÉ

¿Qué tienen para los paladares más golosos?

En el apartado dulce, la oferta será algo más reducida pero también de calidad con productos artesanos como croissants, tartas, bizcochos y galletas caseras.

Decoración de Banana Coffee en Córdoba GURMÉ

¿Cómo es el local en el que se encuentra?

El espacio destaca por su ambiente moderno, cómodo y acogedor, que permite disfrutar de su carta tanto en soledad como en pareja o en grupo. Además, cuenta con una amplia terraza exterior para quienes prefieren degustar sus consumiciones al aire libre.

¿Podemos encontrar opciones sin lactosa y/o sin gluten?

Para la degustación del café de especialidad se tratarán distintos tipos de leche, incluyendo vegetales y sin lactosa.

En cuanto a la oferta gastronómica comenzaremos con algunos platos sin gluten pero el objetivo es seguir ampliando la carta con otras opciones para distintas intolerancias.

¿Dónde está este restaurante?

Banana-Coffee se encuentra en el Bulevar Hernán Ruiz, un enclave que poco a poco se ha convertido en punto de encuentro para los amantes de la buena mesa y del ocio urbano. Su ubicación privilegiada, rodeada de una cada vez más nutrida oferta hostelera, permite a este local sumarse al dinamismo de una de las zonas con mayor proyección gastronómica de Córdoba.