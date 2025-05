El Supremo confirma las multas por 4.700 euros a Isabel Rodríguez por hacer electoralismo desde Moncloa

La anterior portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, incumplió el deber de neutralidad cuando, en pleno periodo electoral, aprovechó las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para alabar a Sánchez y criticar a la oposición. Así lo considera la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que ha desestimado el recurso planteado por la ahora titular de Vivienda contra varios acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) que le multaron con un total de 4.700 euros. Las declaraciones de Rodríguez que provocaron las sanciones se produjeron en abril y mayo de 2023, desde el atril de Moncloa y en respuesta a preguntas de periodistas. En esas fechas estaban convocadas las elecciones locales y autonómicas.

Para los magistrados, la JEC actuó conforme a derecho al imponer sendas sanciones de 2.500 y 2.200 euros a la ministra, después de advertirle en varias ocasiones de que debía guardar el principio de neutralidad en periodo de comicios. La Junta aplicó en sus resoluciones sancionadoras el artículo 50.2 de la Ley Electoral, que señala que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

El Supremo señala que «la razón de las advertencias primero y de las sanciones después no guarda ninguna relación con la información sobre lo decidido en los Consejos de Ministros, sino con las actuaciones gubernamentales y con la crítica a la oposición que claramente se advierten en las distintas respuestas» que dio la socialista Isabel Rodríguez a los periodistas en Moncloa.

A modo de ejemplo, en una de sus intervenciones la hoy ministra de Vivienda aprovechó para colar los datos de empleo: «Esos magníficos datos son datos históricos del empleo en nuestro país, históricos porque nunca como hoy había crecido tanto el empleo en un mes de marzo y, por tanto, hoy es un día, si se me permite, en el ámbito de las emociones y de las sensaciones, un día de celebración por estos magníficos datos». Y continuó arremetiendo contra el líder de la oposición. «Por eso no entiendo, y respondo a su segunda pregunta, qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro (...) No entiendo que, en un día como hoy, donde la mayoría estamos contentos, felices, de celebración por estos datos (...) encuentre en esto una ocasión para estar enfadado, para discutir al Gobierno».

El TS exculpa a los periodistas, en quien se amparaba Rodríguez para justificar sus respuestas. «Es natural que pregunten sobre cuestiones de actualidad, pero es obligación de quien tiene la responsabilidad pública de la ministra portavoz del Gobierno distinguir lo que debe decir y lo que no debe decir porque se lo impide la ley».