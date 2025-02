«La manifestación de ayer no afecta. Es una decisión familiar»

El núcleo duro del Gobierno no sabe nada, sigue sin saber nada cuatro días después, sobre la decisión que el lunes va a tomar el presidente del Gobierno sobre su futuro en La Moncloa, según puede saber ABC de fuentes de la sala de ... mandos de su Ejecutivo. «No sabemos nada. Yo no sé nada, ni lo sabemos ninguno», admite a este periódico un miembro relevante del entorno más cercano al presidente, seguro de que la decisión que se tome será producto de una reflexión en el entorno familiar más íntimo: «Él y su mujer».

Transcurridos cuatro días desde que Sánchez publicó en la red social X la carta en la que anunciaba la apertura de un proceso de reflexión para considerar si le «merece la pena» seguir al frente del Gobierno, en el núcleo duro de La Moncloa entienden que todos los argumentos que se están poniendo desde la órbita socialista van «en otra dirección», porque son «argumentos políticos»: la concentración del sábado en Ferraz; los discursos de los dirigentes socialistas en el Comité Federal del partido, en especial de la vicepresidenta María Jesús Montero, que luego salió a abrazarse con los asistentes; los vídeos en los mítines de Salvador Illa con foros del presidente y el grito de «¡Sánchez quédate!»; el acto de este domingo del mundo de la cultura, con el director del Cervantes, Luis García Montero, a la cabeza; la confesión del cineasta Pedro Almodóvar diciendo que lloró al leer la carta del presidente; los alcaldes socialistas mandando un vídeo pidiéndole que aguante; la encuesta del CIS que conoceremos este lunes; los sindicatos pidiendo que las manifestaciones del primero de mayo sean en defensa de la democracia. Todo, según estas mismas fuentes, está fuera del espacio en el que se va a tomar la decisión: el núcleo familiar, Pedro y Begoña, Begoña y Pedro.

«Todos los argumentos que se están poniendo sobre la mesa van en otra dirección: la manifestación del sábado y todo, no afecta. Es una decisión familiar», explican desde el Gobierno: «Él está en el plano familiar y no hay ningún argumento político a tener en cuenta».

Noticia Relacionada García Montero se pone al frente de la «cultura» para defender a Sánchez Jaime G. Mora

El núcleo más cercano del presidente está sorprendido, y no sabe nada sobre lo que se anunciará el lunes. Por eso, cuando se le pregunta sobre la hipótesis de que el presidente decida dimitir, como tenía decidido el miércoles pasado por la mañana, no saben qué hacer.

«Esto no va a parar»

Es más, las personas que han formado parte en los últimos años del entorno más íntimo del presidente del Gobierno se preguntan cuál será el futuro si, finalmente, decide quedarse: «El presidente sabe perfectamente que esto no va a parar, que van a seguir atacando a su mujer, y eso va a continuar y aumentar ahora que ha hecho una demostración de vulnerabilidad». Y esta es una de las claves: haga lo que haga Sánchez, su liderazgo ya no será el mismo. El presidente del Gobierno del manual de resistencia es, ya, vulnerable. Además, su núcleo más cerrado se siente ausente de la decisión que Sánchez tomó el miércoles y también se ve expulsado del periodo de reflexión. Esto tampoco ayuda a recuperar su confianza si el presidente decide continuar. Pasar de hablar varias veces al día con tu equipo a no hablar apenas tiene consecuencias.

Y si se va, ¿qué pasa? Tampoco lo saben, nadie en La Moncloa puede trabajar en esa hipótesis. «No sabemos qué preparar», admiten, perplejos. No obstante, las personas que han estado cerca del presidente rechazan de plano que todo esto se trate de una estrategia. «No tiene sentido. Sánchez está tocado, le han tocado, y él lo ha hecho público». Además, su entorno sabía cuál era su estado de ánimo y todo encaja.

Otra cosa es cómo ha decidido el presidente resolver una crisis emocional que le ha llevado a adoptar una decisión insólita en democracias avanzadas y que ha tenido dos consecuencias directas para su matrimonio: el nombre de Begoña Gómez ha saltado a los titulares de la prensa internacional junto a la palabra corrupción; y la imagen del líder del Ejecutivo español, hasta ahora mucho mejor en Europa que en España, ha quedado dañada. Como contó ABC, en el Parlamento Europeo, y en particular en el Partido Socialista, no se comprende qué está pasando en el Palacio de la Moncloa.

Todo empezó el miércoles por la tarde. Según ha podido saber este periódico, el núcleo duro de Sánchez se enteró de la carta cuando el presidente la mandó a los servicios correspondientes de La Moncloa para que se publicara. Entonces se puso en marcha el procedimiento, que no era sencillo al tratarse de una carta de cuatro folios, lo que requería preparar el mensaje. Ese fue el ínterin en el que se enteraron los más importantes miembros del Gobierno.

¿Y si se va?

¿Y si Sánchez decide irse? Aquí se abren dos opciones, elecciones o investidura. En el primer caso, hay que esperar a que cumpla el plazo de un año desde la anterior convocatoria. En el segundo, el proceso es el mismo que se abre cuando se convocan unos comicios: consultas del Rey y sesión investidura. Si es fallida, se abre un periodo de dos meses para otros intentos antes de la convocatoria automática de elecciones.

Y llegados a este punto, el núcleo duro del presidente está «sorprendido» por los acontecimientos, lamentando los ataques más viscerales que están recibiendo y seguros de que el debate que ha abierto Pedro Sánchez ha servido para poner encima de la mesa «de forma cruda» el debate sobre la calidad democrática en España. Y a la espera, como todos los españoles, de saber qué decisión va a anunciar este lunes Pedro Sánchez en la única compañía de su esposa, Begoña Gómez.