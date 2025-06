Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz de la final de Roland Garros hoy y a qué hora juega contra Sinner

París se frota las manos con la mejor final de Roland Garros posible: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número 1 y número 2 frente a frente por primera vez en la lucha por el título de un Grand Slam, de esta Copa de los Mosqueteros tan deseada por ambos. El español la saboreó en 2024 pero no quiere dejarla marchar. El italiano se ha rearmado en estos últimos meses para atacar el grande de la tierra batida que le ha sido tan esquivo. A pesar de los seis partidos anteriores, los dos han redoblado fuerzas en el día de descanso y con la adrenalina del título, de la Philippe Chatrier, y, desde luego, de enfrentarse a quien consideran el rival a su altura.

Sinner ha llevado un camino inmaculado en este Roland Garros 2025. No ha cedido ni un solo set y ha despachado con holgura a todos sus adversarios: a Arthur Rinderknech, por 6-4, 6-3 y 7-5; a Richard Gasquet, por 6-3, 6-0 y 6-4; a Jiri Lehecka, por 6-0, 6-1 y 6-2; a Andrey Rublev, por 6-1, 6-3 y 6-4; a Alexander Bublik, por 6-1, 7-5 y 6-0; y a Novak Djokovic, por 6-4, 7-5 y 7-6 (3). En total, no ha llegado a 13 horas sobre la arena, así que está listo para enfrentarse a este Alcaraz que defiende trono en París: «Ganó el año pasado y veremos cómo está en este. Desde luego, la tensión que hay antes del partido y durante es diferente cuando me enfrento a él. Somos los dos jóvenes, diferentes, con talento... Es un jugador que me hace a mí mejor jugador. Me empuja hasta el límite. Tratamos de entender donde tenemos que mejorar para las siguientes veces que nos enfrentamos».

Al otro lado, Alcaraz ha sufrido un poco más, por pura frustración más que por mérito de los rivales, pero ha alcanzado también la última ronda afilando en cada paso las armas que necesita para enfrentarse al italiano, a pesar de las 14 horas y 37 minutos en pista: 6-3, 6-4 y 6-2 a Zeppieri; 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 a Marozsan; 6-1, 6-4, -46 y 6-4 a Dzumhur; 7-6 (8), 6-3, 4-6 y 6-4 a Shelton; 6-0, 6-1 y 6-4 a Paul y 4-6, 7-6 (3), 6-0 y 2-0 a Musetti antes de la gran final contra Sinner. «Lo mejor de jugar contra Sinner es que lo disfruto mucho, es una gran batalla. Pero la mayor parte del tiempo es sobre saber sufrir porque te hace estar al límite. Pero te da información de lo que tienes que mejorar, ganes o pierdas», admitía el murciano, que no quiere volver la mirada a la final de Roma, donde fue muy superior al de San Cándido: «Lo bonito que tiene el tenis es que una semana es una cosa y la otra de una manera distinta. Hay que aprender a no pensar mucho en la final de Roma, e intentar llegar al domingo de la mejor manera porque las condiciones son muy distintas».

Empatan a títulos (19) y a finales (25), pero es Alcaraz algo superior en ciertos datos. Tiene cuatro Grand Slams (US Open 2022, Roland Garros 2023 y 2024, Wimbledon 2024) por tres del italiano (Abierto de Australia 2024 y 2025 y US Open 2024). Y es el español superior también cuando se juega en tierra, pues 10 de sus 19 trofeos son en esa superficie; Sinner solo ha ganado uno, precisamente ante el murciano: Umag 2022. También domina en el cara a cara, pues son siete triunfos en once duelos, con los últimos cuatro de forma consecutiva. Golpeó primero en París 2021 (7-6 (1) y 7-5); Sinner ganó las dos siguientes citas, en Wimbledon 2022 (6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3) y en la final de Umag 2022 (6-7 (5), 6-1 y 6-1); Alcaraz recuperó el cara a cara con sus triunfos en el US Open 2022 (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3) y la semifinal de Indian Wells 2023 (7-6 (4) y 6-3); el italiano le dio la vuelta después, al ganar en las semifinales de Miami (6-7 (4), 6-4 y 6-2) y de Pekín (7-6 (4) y 6-1); pero Alcaraz le ha demostrado ser superior en todas las citas de 2024: semifinal de Indian Wells (1-6, 6-3 y 6-2), semifinal de Roland Garros (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3) y la final de Pekín (6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3)).

A qué hora juegan Alcaraz y Sinner la final de Roland Garros

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está programado para este domingo, 8 de junio, en la Philippe Chatrier. Empezará no antes de las 15.00 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido Alcaraz - Sinner hoy en Roland Garros

El partido entre Alcaraz y Sinner se emite por Eurosport 1, al tener Eurosport los derechos del Grand Slam parisino. El canal se encuentra disponible en las plataformas de pago Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Telecable, R, Euskaltel, Virgin Telco y DAZN.

También se puede ver la segunda semifinal por MAX, la plataforma de streaming de Eurosport. Además, se podrá seguir el minuto a minuto del partido y toda la información sobre el mismo y el torneo en ABC.es.