Las 'casas contenedor' de La Palma se oxidan cuatro meses después de su entrega

CEDIDA POR I LOVE THE WORLD

Ver los barrios de casas contenedor para los afectados del volcán de La Palma desde el aire es recibir un golpe de realidad y de desesperanza. Tras apenas unos meses desde su instalación ya están empezando a oxidarse y desde el aire parecen más guetos de metal que los nuevos barrios que les prometieron.

Estas viviendas temporales para quienes tienen sus casas enterradas bajo la lava del volcán de Cumbre Vieja preveían ser una salida a la crisis habitacional en el Valle de Aridane tras el devastador paso de Tajogaite, pero la realidad es muy diferente a lo que se les planteó. Las llaves de estas viviendas de metal fueron entregadas el 14 de noviembre de 2022 y el 21 de diciembre de 2022 en dos lotes, pero apenas cuatro meses después ya tienen signos evidentes de oxidación, además de suciedad y daños por las inclemencias del tiempo.

Desde el aire más parecen barracones que viviendas, y al carecer de zonas de sombra, en los días de sol en Los Llanos son barrios fantasmas donde no se ve a nadie en el exterior. Para sorpresa de quienes recibieron estas casas, fueron entregadas sin alicatar los baños, y con algunos problemas de humedades que fueron solucionados posteriormente, que se suman al inadecuado aislamiento térmico y acústico que complican la vida en ellas.

Blancas, metálicas y sin acabados, con un código en un lateral, una junto a otra sin separación, en pasillos y con techos que las convierten en verdaderos hornos. Los contenedores instalados en la parcela de 12.000 metros cuadrados no fueron aplaudidos en su momento y hoy ya lucen con herrumbre.

Detalle de las casas contenedor, con muestras de oxidación cedida por el valle

En total son 85 unidades, con una superficie de entre 50 y 60 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios, baño y cocina-salón. Aunque fueron adquiridas en febrero de 2022, fecha en la que comenzaron a llegar a la isla desde la empresa especializada, radicada en Galicia, no fue hasta noviembre y diciembre cuando fueron finalmente asignadas. La espera fue de casi un año desde que paró el volcán, 14 meses desde el inicio de la erupción.

Aunque para algunos estas viviendas fueron el fin a «vivir de prestado» y una opción para poder empezar de nuevo tras perderlo todo bajo muros de lava, estas viviendas contenedor no convencieron a una gran parte de los afectados. En caso de renunciar a ella, el proceso se alargaba aún más, por lo que algunos detractores no tuvieron más remedio que aceptar una casa de metal para poder comenzar a vivir de nuevo. En estas casas contenedor viven familias que perdieron su única vivienda por la destrucción de Cumbre Vieja.

Estas casas contenedor fueron entregadas con contratos para los próximos tres años, prorrogables hasta los cinco. Sobre el papel, la previsión oficial es que los beneficiaros en los próximos tres años sean trasladados a una casa definitiva, de construcción en cemento, pero teniendo en cuenta las esperas interminables los afectados ya temen que no se cumplan los plazos. La primera respuesta habitacional llegó tras un año, y el 71% de los afectados del volcán espera más de 6 meses por las ayudas, como por ejemplo la de alquiler.

La alcaldesa de Los Llanos, Noelia García Leal, insistió el día de la entrega de estas casas contenedor en que son de carácter «provisional», ya que como expresó en aquel momento «fracasaríamos si se prolongan más allá del tiempo establecido». La alcaldesa ha instado al Gobierno regional a avanzar en el decreto para la reconstrucción y al Estado agilizar trámites y ayudas.

Los beneficiarios de estas casas contenedor tienen derecho a una ayuda de unos 10.000 euros para amueblar su nueva vivienda, una subvención del Ministerio de Derechos Sociales.

5,3 millones de inversión

La inversión realizada por la consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para la compra de estas 85 viviendas contenedor fue de 5,3 millones de euros, instaladas en suelo cedido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, por lo que a la inversión de compra hay que sumarle el coste de la urbanización del suelo. Puesto que cada vivienda la componen dos contenedores unidos, el coste de construcción por vivienda ha sido de, aproximadamente, 69.000 euros.

De acuerdo al informe, que ha adelantado el periódico local El Valle por la Plataforma Jaraco de Afectados de Puerto Naos y La Bombilla, el «análisis exhaustivo» de estas viviendas contenedor llega a la «taxativa conclusión» de que «no pueden considerarse aptas como edificación destinada a morada o habitación de personas físicas de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o protegida, que, ya que no cumple las condiciones establecidas en el decreto».

Los afectados por la erupción de La Palma encargaron un informe que confirmó que estas viviendas incumplen los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen en la normativa vigente, en concreto el Decreto 117/2006 que regula esta materia en Canarias.

En total, el Gobierno de Canarias ha invertido 7,4 millones de euros para la compra de estas 126 casas modulares, no todas tipo contenedor ya que además de estas 85 hay cinco de madera en Los Llanos, y otras 36 en El Paso. Para los trabajos de urbanización de las tres parcelas que albergan casas modulares, el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) ha destinado 1,3 millones de euros.