El teleférico del Teide vuelve a fallar: 154 afectados

Un total de 34 personas que ha quedado atrapadas en el teleférico del Teide debido a una avería de la que se desconoce su origen ya están en la estación base y ahora el operativo se ha centrado en descender en las cabinas a las 120 personas que se encuentran en la base próxima a la cima del volcán.

Óliver Corral, guía de turismo de Tenerife, que estaba en el interior del teleférico cuando se averió, afirmó tras salir que «hemos estado una hora y media ahí». Agregó que salvo un caso de «histeria» de una turista española, que dijo ser canaria, no hubo problemas dentro del teleférico en periodo de suspensión del servicio.

Un portavoz del Teleférico del Teide han informado a ABC de que las 120 personas que esperan a bajar por el teleférico serán evacuadas en su totalidad este sábado. Es el segundo incidente de este tipo originado en esta atracción turística tras el producido en 2017. Así lo contaba entonces ABC.

🇪🇸 Informamos de que el Teleférico permanecerá cerrado hoy 18/08/2018 por motivos técnicos.

🇬🇧 Please be informed that Teide Cable Car will be closed today 18/08/2018 for technical reasons.