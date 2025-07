Noelia Núñez admite no haber acabado sus estudios y asegura que «nunca» ha tenido intención de «engañar a nadie»

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha admitido la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios, y ha defendido que, si bien no los ha acabado, pretende retomarlos: «Nunca he tenido intención de engañar a nadie».

«Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie. El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo (...) Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte», ha señalado este martes la 'popular' a través de un mensaje en la red social X.

Así se ha expresado ante la información que aparece reflejada en los Estatutos del PP en relación a su formación académica. Núñez ha explicado que decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posteriormente trasladó el expediente a la UNED, para luego empezar en esta última el grado en Estudios Ingleses. «En 2019, cambié el grado de Derecho por un grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED», ha proseguido.

Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.



El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo. — Noelia Núñez (@noelia_n) July 22, 2025

En este sentido, ha reconocido que no ha acabado dichos estudios pero que pretende retomarlos: «Mi carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo».

Así, ha indicado que pedirá «de inmediato» que se cambie la información errónea sobre sus estudios que aparece en el Congreso, alegando que si no ha querido «explicarlo antes» ha sido para que «no tapara las derrotas del Gobierno en el pleno de hoy». «Ya quisiera Sánchez que le ayudáramos a desviar la atención de donde corresponde, que es de su precariedad parlamentaria. No me voy a dejar amedrentar por la izquierda ni voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa »catedrática« que es Begoña Gómez», ha sentenciado.