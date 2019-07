Teodoro García Egea define a Vox como «la única esperanza» de la izquierda «Si Ciudadanos no quiere sentarse con Vox, no es mi problema», ha asegurado el secretario general del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que la única esperanza que tiene la izquierda hoy se llama Vox, en referencia al rechazo a la investidura —en primera votación— de Fernando López Miras como presidente murciano y a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que de momento parece que va por el mismo camino. Sobre Pedro Sánchez, ha asegurado que «lo único que está haciendo es presionar a Podemos con unas posibles nuevas elecciones».

En una entrevista en Telecinco, el número dos de los populares ha remarcado su postura en las negociaciones a tres: «Si ellos [Ciudadanos] no quieren sentarse con Vox, no es mi problema». «Yo si quiero sentarme con Vox y estoy a disposición de todo aquel que quiera mejorar mi región y mi país», ha añadido.

«Que Ciudadanos no quiera sentarse con Vox no puede poner en peligro las expectativas y el crecimiento de toda una región como la murciana, no se entiende que Vox vote en el mismo bloque que Podemos y PSOE, que vote en contra de un Gobierno que baja impuestos y que aumenta la libertad de las personas que viven en ese territorio», ha insistido.

García Egea ha manifestado que «es el momento de acordar posturas comunes» y ha añadido que, si PSOE y Unidas Podemos tuvieran mayoría absoluta, entre ellos no se estaría produciendo el mismo debate. Por ello, el dirigente del PP ha señalado que «nadie entiende» lo que está ocurriendo con la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid.

Investidura de Pedro Sánchez

En referencia a la investidura de Pedro Sánchez, que comenzará el 22 de julio, el secretario general del PP ha afirmado que «lo único que está haciendo» el presidente del Gobierno en funciones es «presionar a Podemos con unas posibles elecciones». Para García Egea, es algo que desde la formación morada quieren evitar porque obtendrían peores resultados que el 28-A.

El dirigente popular ha denunciado que lo que está haciendo Sánchez es «intentar blanquearse pidiendo la abstención de Ciudadanos y PP para acercarse a los constitucionalistas». Pero, por el otro lado, se está acercando «a la izquierda más radical y separatista, como por ejemplo en Badalona y Castelldefels, donde ha pactado con la CUP y ERC».

«Si el quisiera de verdad que PP y Cs se abstuvieran en su investidura, hubiera permitido que se hubiese gobernado en Castelldefels o Badalona», ha concluido García Egea. Esto va en línea de lo que pronunció ayer el líder del partido, Pablo Casado, que recordó la «mano tendida» al PSOE a través de Navarra Suma, la coalición de PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la Comunidad Foral.

En una rueda de prensa, Casado insistió en que Sánchez aún estaba a tiempo de permitir que la coalición navarra se hiciera con el Ejecutivo foral y que, a cambio, aceptaría que UPN estudiara «vías de gobernabilidad» para apoyar a Pedro Sánchez. Una abstención de la coalición formada por los tres partidos, cuyos dos diputados en el Congreso pertenecen a UPN, «sería una abstención del PP a través de Navarra Suma», apuntó.