Pedro Ruiz, tajante con el caso del hijo de Juana Rivas tras escuchar las súplicas del menor: «Será un recuerdo imborrable»

Juana Rivas entregó este martes a su hijo Daniel, de 11 años, a su padre, obedeciendo así las distintas sentencias que avalaron que el menor regresara con su progenitor -quien tiene su custodia- a Italia. Ese retorno, no obstante, no se podrá producir al menos hasta el viernes 25 tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Familia de Granada.

Esta decisión de última hora se debió a las «por dificultades de ejecución en la entrega». Ese proceso se convirtió este martes en un acto que acaparó toda la atención. A él llegaron Juana Rivas visiblemente afectada y también el menor, quien manifestó brevemente su deseo de no abandonar España: «No me quiero ir, me va a matar como vuelva, no puedo volver».

Por su parte, Juana Rivas abandonó el lugar en ambulancia, mientras el abogado de Arcuri lamentó la situación que se vivió. El caso se prolonga ya varios años y este nuevo episodio ha dado lugar a numerosos comentarios e interpretaciones.

Más allá de valorar cualquier otra cuestión, a muchos les ha preocupado la exposición que ha sufrido el menor.

Pedro Ruiz se pronuncia sobre «la súplica del hijo de Juana Rivas»

Así lo ha hecho también el humorista Pedro Ruiz, muy activo en X, donde suele comentar siempre cualquier cuestión relacionada con la actualidad desde la política a los deportes o pasando por casos notorios como este.

Ruiz ha declinado en esta ocasión hacer «cualquier comentario jurídico» puesto que, afirma, «la súplica del hijo de Juana Rivas es tan poderosa y conmovedora» que lo «anula», refiéndose así a la petición de no regresar a Italia de Daniel. Asimismo, tras el proceso de entrega con cámaras de por medio, el presentador considera que será «un recuerdo tristemente imborrable».

Juana Rivas ha vuelto a ser citada el próximo viernes 25 después de que el personal del centro correspondiente recabe estas próximas horas la información necesaria. Asimismo, no se divulgará el nuevo sitio de entrega «para salvaguardar el superior interés del menor y sin someterlo a exposiciones innecesarias».