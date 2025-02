Echenique pide «naturalizar» las tensiones en la coalición: «Eso sí que es normalidad democrática» Podemos enmenderá la ley de vivienda si el PSOE no limita los precios del alquiler. Aunque insisten en que «es imposible» que Ábalos la presente sin acuerdo

Hay tres fisuras en el Gobierno de coalición que desatan las desconfianzas. La negociación para la renovación del CGPJ , la Ley de Vivienda, donde Podemos quiere introducir la regulación del alquiler , y la «Ley Trans» que prepara el ministerio de Igualdad. Y hay algo que La Moncloa quiere evitar: que PSOE y Unidas Podemos (UP) vuelvan a votar diferente en una iniciativa parlamentaria del otro como ocurrió con la Ley de Igualdad de Trato de los socialistas la semana pasada.

El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique , ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , «naturalizar el debate» porque «las diferencias no van a desaparecer» y solucionarlas cumpliendo el acuerdo de Gobierno. Sin embargo, al margen del portavoz, en los pasillos del Congreso fuentes de Podemos advirtieron de que enmendarán los textos que no cumplan con esos pactos.

«No hay un discurso más antipolítico que eso, criticar el debate, porque de lo contrario estaremos colocando una autopista para que algún día gane un Trump», ha dicho Echenique. Así lo ha explicado en su turno de intervención durante la comparecencia del presidente del Gobierno a petición propia para informar del estado de alarma. Hace unos días diferentes grupos parlamentarios se quejaban de que PSOE y UP llevaran sus luchas al Congreso .

Echenique ha utilizado la palabra «diferencias» aunque a veces sean fuertes encontronazos y presiones entre ministros de distinto signo. «Por muchas tertulias agresivas que nos dediquen en la radio y en la televisión, de ese debate es de donde surgirán los avances y las medidas, y porque otras cosas ya le digo que no, pero tener diferencias y debatir, eso sí que es normalidad democrática», ha señalado.

El portavoz de UP reconoce, por ejemplo, que es posible con la Monarquía esas «diferencias» no puedan resolverse en esta legislatura, pero que «otras tendrán fácil solución si se acude y se cumple el acuerdo de Gobierno».

Limitar el precio del alquiler

Precisamente esta semana el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , Jose Luis Ábalos, responsable del departamento que trabaja en la Ley de Vivienda, admitió que el PSOE prefiere «incentivos fiscales y otras medidas» a «imponer» la intervención de los precios del alquiler. Porque eso podría afectar al mercado. UP se indignó y recordó que el 27 de octubre las dos formaciones cerraron ese «compromiso» en un documento.

El próximo domingo 28 se acaba el plazo que los partidos del Gobierno se dieron para llevar al Consejo de Ministros la ley de vivienda con la limitación del precio del alquiler. Fuentes socialistas explicaron ayer que a pesar de las palabras de Ábalos no se aprobará la ley sin acuerdo con UP. Desde el flanco morado también explican este miércoles que es «imposible» que Ábalos lo incumpla porque «está pactado».

«Lo pactado obliga», repiten desde hace días. Echenique ha sido hoy más sutil, pero ha ido por el mismo camino: «Nosotros pensamos que hay que intervenir el mercado del alquiler y fuimos capaces de debatir y llegar a acuerdos firmes por encima de nuestras diferencias, estoy seguro de que vamos a poner pronto en marcha esas medidas», ha subrayado. «Es importante que aceleremos el cumplimiento de este compromiso» , ha insistido. También ha recordado que acordaron derogar la reforma laboral del PP a pesar de que ellos querían derogar también la del PSOE: «Pero llegamos a un acuerdo».