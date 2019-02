Juicio del «procés» en directo: Cuixart asume «el papel que tuvimos el 1 de octubre como agente movilizador»

Actualizado: 26/02/2019 10:25h

Actualizar

10.25Cuixart: «Ante la disyuntiva entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda: OC siempre va a ejercer derechos fundamentales. [...] Asumimos el papel que tuvimos el 1 de octubre como agente movilizador».

10.23Cuixart: «La página web de Òmnium Cultural fue clausurada sin ningún tipo de orden judicial. Fuera inscrita en Irlanda o donde fuera no importaba. [...] Si el objetivo supuesto de comprar un dominio en Irlanda, que forma parte de la UE, lleva a la conclusión de que no permite cerrar la web... Me parece que esto no va por aquí».

10.19Cuixart, sobre si la web de «Crida per la Democràcia» se usó para promover el referéndum del 1-O: «No, yo creo que aquí se está haciendo un lío. No tiene nada que ver. Una cosa son los mensajes que se mandan por WhatsApp, que no beben de ningún dominio, y otra cosa son las webs. [...] Desde la página web tú podías acceder a toda esta información, y el canal de WhatsApp se utilizaba para mandar comunicaciones».

10.11El fiscal Jaime Moreno saca a colación un correo electrónico que Cuixart envió a dos directivos de Òmnium Cultural en agosto de 2017. En él habla de la necesidad de «provocar un tsunami en todo el país», de apostar por una campaña más «bestia y potente». Para ello propone reservar 500.000 euros «para longanizas» y 500.000 «para la campaña de cárcel» —Cuixart asumía que dos meses después iba a ser detenido—. Sobre las longanizas, el líder callejero dice que se refería a una campaña contra el día de la Hispanidad en la que tradicionalmente se organizan actos alternativos con butifarras. Informa Nati Villanueva.

10.09Cuixart: «El sistema de relación y de difusión [de Òmnium] es muy parecido al del resto de partidos y sindicatos. Tú te suscribes a un canal de WhatsApp o Telegram y mediante esta suscripción recibes todos los mensajes».

10.08Cuixart: «La obsesión de Ònium es intentar ayudar a generar consensos. No tenemos hoja de ruta propia. [...] En la reunión del 7 de enero nos ofrecimos a intentar hacer de mediadores, no de relatores, para intentar poner de acuerdo a la CUP y otros partidos, y de hecho no tuvimos mucho éxito. Artur Mas tuvo que renunciar a ser presidente de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont».

10.02Cuixart: «Estamos hablando de democracia. No estamos hablando de nada más que de Derechos Humanos. [...] Cuando hablamos del "tsunami democrático" no hablamos solo de Cataluña. Pedimos más democracia para todo el Estado español. En España hay más de 20.000 personas imputadas por la Ley Mordaza».

10.00Cuixart: «Las sociedades están luchando cada día por ser más democráticas. [...] Que resuelvan de verdad los problemas de la ciudadanía. Recriminarme a mí que quiero hacer un "tsunami democrático"... No sé dónde ve lo punible».

09.55«Yo soy un preso político, no un político preso», reitera Cuixart, para explicar que él no puede profundizar en las decisiones parlamentarias que adoptó el Parlament. Según el acusado, el fin de las movilizaciones de Òmnium Cultural es que «se escuche a la ciudadanía», incluida la no independentista, la que fue olvidada y atropellada por el «procés». «Lo estamos haciendo en ejercicio de derechos fundamentales. Lo seguiremos haciendo pase lo que pase». Informa Luis P. Arechederra.

09.53Jordi Cuixart se ha declarado «preso político» al inicio de su declaración, en castellano, que ha comenzado pasadas las 09.30 horas. Le interroga el fiscal Jaime Moreno, que está acompañado por Consuelo Madrigal. Cuixart asegura que la hoja de ruta del 30 de marzo de 2015 –el pistoletazo de salida del plan secesionista ilegal según la Fiscalía– no fue un «documento estratégico», sino «una declaración de intenciones». Informa Luis P. Arechederra.

09.50Cuixart: «Nadie convoca una manifestación con el objetivo de que no haya mucha gente. [...] Como han sido todas las manifestaciones, que no pierdan el caracter reivindicativo y festivo».

09.49Cuixart: «A partir de la sentencia del TC del 10-J, lo que pedimos a los políticos catalanes es que escuchen la voz de la ciudadanía. Lo estamos haciendo en ejercicio de derechos fundamentales. Lo seguiremos haciendo pase lo que pase».

09.47Cuixart: «Yo soy un preso político, no un político preso. Junto a mi compañero Jordi Sànchez, la diferencia es que de todo lo que me habla el Ministerio Fiscal no tengo un conocimiento. No participo del día a día de la vida parlamentaria. No es que quiera rehuir de compartir información con este tribunal. El número de leyes que me está diciento... No le puedo hablar con propiedad».

09.43Cuixart: «Nunca hemos firmado ninguna hoja de ruta a excepción de esta. No es un documento estratégico, no hay ninguna estrategia más allá de la intención de convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario».

09.42Cuixart: «Estoy seguro de que aquí no se está juzgando mi espíritu republicano».

09.40Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, responderá a la Fiscalía y a las defensas, pero no a la Abogacía del Estado —algo que sí hicieron los demás acusados salvo Junqueras y Romeva—.

Jordi Cuixart, justo antes de comenzar a declarar

09.36Comienza la séptima jornada del juicio al «procés». Jordi Cuixart ya está listo para declarar.

09.13En una entrevista concedida a la BBC desde Bélgica, donde tiene fijada su residencia, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha afirmado que lamenta haber suspendido en octubre de 2017 los efectos de la declaración de la independencia de esa región: «Mi arrepentimiento es del 10 de octubre (2017) cuando se esperaba que ese día se declarase la independencia de Cataluña y yo decidí suspender los efectos de esa declaración. Creo que ese fue un error».

Camí del Suprem penso en els presos polítics d’arreu del món, en la Muriel i en Xirinacs. Saber que sempre hi sou derrota la injustícia. Poder lluitar per la llibertat és tot un privilegi. No passaran!#JoAcuso — Jordi Cuixart (@jcuixart) 26 de febrero de 2019

09.10Forcadell también se enfrenta a una pena de 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que Vox pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

09.08La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación para Cuixart por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que Vox pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

09.05Además, la Sala deberá dar respuesta al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), citado como testigo para el próximo miércoles, después de que éste haya enviado una carta al Tribunal Supremo alegando que el ese día 27 hay Pleno en el Parlament de Cataluña y por lo tanto no podrá acudir al juicio.

09.02El tribunal del «procés» en el Tribunal Supremo retomará hoy a las 9.30 horas sus sesiones con el interrogatorio a los dos últimos acusados que aún no han podido ser escuchados, el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart. y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, cuyo testimonio previsiblemente consumirá toda la jornada del día 26. A partir del miércoles dará comienzo la fase testifical, que pretende concentrar entre el miércoles y el jueves la comparecencia de un total de veinte personas.