Vargas brilla en otra victoria de Suiza; Vlachodimos regresa sin minutos

Nueva jornada de selecciones para los jugadores del Sevilla, en este caso para Rubén Vargas con Suiza y Odisseas Vlachodimos con Grecia, en los encuentros de clasificación para el Mundial 2026. El extremo sevillista, tras la brillante actuación del pasado viernes ante Kosovo, disputó 62 minutos en la victoria ante Eslovenia, mientras que el portero se quedó en el banquillo, con lo que regresará sin haber acumulado minutos de competición.

Indiscutible para Murat Yakin, el seleccionador suizo, Vargas de nuevo formó parte del trío ofensivo del combinado helvético, que dominó desde el inicio la pelota en busca de esa segunda victoria que consolidara el liderato en el grupo B. El sevillista, además, fue clave en el gol que abrió el triunfo suizo, tras lanzar un saque de esquina con un excelente golpeo que acabó en el tanto de Elvedi.

El gran primer tiempo de Suiza se completó con dos tantos más, con Embolo y Ndoye como autores, lo que allanó el camino para el segundo triunfo y la consolidación del liderato. Vargas, junto a Rieder y Widmer, fue cambiado en el 62', con la victoria de Suiza ya en el bolsillo.

Esperando su oportunidad se quedó Vlachodimos, a quien su inactividad en este comienzo de temporada -fue inscrito con el Sevilla horas antes del último partido ante el Girona- le ha costado estar en el banquillo de Grecia, ya que el seleccionador griego, Ivan Jovanovic, ha apostado por el portero del Olympiacos, Konstantinos Tzolakis. Con todo, el equipo griego se vio sorprendido por Dinamarca, que selló una contundente victoria en territorio heleno para asaltar la primera plaza del grupo C.

