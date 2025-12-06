La pelota está en el tejado de Almeyda: Valencia y Oviedo, termómetro del Sevilla antes de las navidades

El Sevilla FC superó con más apuros de los esperados, por la renta obtenida al descanso, la segunda ronda de la Copa del Rey en Almendralejo, donde estuvo arropado por más de 4.000 aficionados, demostrando que la hinchada sigue respaldando a ... un entrenador al que por primera vez desde que está en el Sevilla le han entrado dudas. No de si será capaz de sacar el proyecto adelante, sino de cómo hacerlo. Qué camino tomar y seguir. De momento, se centra en la insistencia por una idea de juego por encima incluso del estilo. Trabaja en un sentido y sus futbolistas tratan de encontrar ese punto donde tener la pelota deje de ser un problema y pueda considerarse una virtud. El calendario ha dictaminado que para romper la dinámica negativa, los de Nervión se enfrentan a dos partidos clave ante de la Navidad. Visitan mañana Mestalla, con un Valencia que también sufrió en Copa (más que los sevillistas), para después recibir en el Sánchez-Pizjuán al Oviedo, en el último partido del 2025 en el estadio de los sevillistas. Dos compromisos para revertir la dinámica y que el entrenador muestre el camino a seguir. La pelota está en su tejado.

En el lado positivo, irse de vacaciones con 20 ó 22 puntos sería hacer una primera vuelta inacabada en la media de puntos que da la salvación. Por contar el lado bueno. Por contra, un tropiezo o más de uno en estas dos finales provocarían peligrosos nervios, con la figura del entrenador siempre en el centro de todo. La confianza en Matías Almeyda no se ha diluido por parte de un consejo de administración más preocupado en situaciones externas, como la venta de las acciones, que de la propia marcha deportiva. El técnico argentino se ha convertido en figura y portavoz del club, aunque en este deporte mandan sólo los resultados y pocos inquilinos del banquillo nervionense han soportado dinámicas tan negativas como las que ahora afronta el preparador sevillista.

Esas cinco derrotas en los últimos seis partidos de Liga, habiendo caído en ocho de 14, le dejan números complejos. La zona de descenso se mira con cierta distancia, aunque los cuatro puntos que lo separan podrían ser menos dependiendo de lo que ocurra en Mestalla. Porque el Valencia también se ha metido en el lío después de su resurgir la pasada temporada de la mano de Corberán. Pasó en Copa en la prórroga y ahora mira al nervioso Sevilla como la oportunidad ideal de coger impulso. Dos equipos con necesidades siempre ofrecen partidos feos, complejos y cerrados. El factor campo ayudará, aunque no se sabe bien a quién. La última vez que el Sevilla visitó Mestalla fue en el inicio de la primavera del pasado ejercicio, con una derrota (inmerecida) que provocó un seísmo inesperado.

García Pimienta era destituido después de sumar cuatro derrotas seguidas. Pese a la opinión contraria del por entonces director deportivo, Víctor Orta, el club bajaba el pulgar buscando una reacción que no llegó, aunque los puntos acumulados en la primera mitad del curso ayudó a que la sangre no llegara al río. No está Almeyda cuestionado hasta ese punto. Caer en Mestalla no entra en los planes, aunque sería soportable. No vencer posteriormente al Oviedo como local ofrecería la sensación de que todo se está desmoronando, cerrando el año con una visita siempre compleja al Santiago Bernabéu. El Sevilla y su entrenador tienen por delante dos partidos para recuperar el pulso perdido. Nadie por los pasillos del Sánchez-Pizjuán ha mencionado de momento la palabra crisis o, incluso, revolución, lo que significaría que el preparador azuleño tiene las horas contadas.

Antonio Cordón

Y aquí debe aparecer la figura de Antonio Cordón. El director deportivo o de fútbol es hombre de no estar tan en el día a día, donde su mano derecha, José Ignacio Navarro, maneja todas esas situaciones donde no pueda o no quiera alcanzar el entrenador. No obstante, el preparador argentino no es simplemente un hombre que pueda o sepa tapar fuegos, sino que se lanza a la primera llama que intuya que pueda quemar el vestuario. Su rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey fue toda una declaración de intenciones. Le aconsejaron que no entrase mucho más en la polémica del derbi, matizando posteriormente esos patinazos que pudo dar por el impulso verbal que puede con una persona extremadamente sincera.

Lo es en las ruedas de prensa y en el cara a cara. Desde la primera llamada de Antonio Cordón y el propio presidente del Sevilla, Matías Almeyda sabía la situación del Sevilla y los problemas que se iba a encontrar para sacar adelante un proyecto herido. No de muerte, pero casi. Por tanto, la actual tesitura de resultados, las primeras desconfianzas desde la grada o la crítica, o esas preguntas acerca de su futuro no le cogen con el pie cambiado. Tras un buen inicio pensaba que no serían tan recurrentes, pero en estos tiempos el Sevilla camina sobre arenas movedizas y a quien primero engulle siempre es al inquilino del banquillo.

Cordón no deja de mostrar en privado su confianza en el ex del AEK, una apuesta propia con ciertos riesgos. En el consejo de administración se sigue confiando y entienden que ahora se pasa un peaje condicionado por las lesiones, una fortuna esquiva en ciertos partidos y esa falta de experiencia de Almeyda en campeonatos del nivel del español. Muchos de los partidos que tenía controlado o competidos el técnico se han escapado desde sus decisiones en el banquillo. Buscando ganar ha terminado por caer con la espalda en la lona. No ha tenido la templanza para pensar en el punto que da un empate o esperar que sea el adversario quien se equivoque. Otra lección para el futuro. Un punto en Mestalla, según el contexto del choque, no estaría mal. Como bien hubiese sabido ante el Espanyol. Diciembre examina a Almeyda y al Sevilla. Un mes clave para el futuro.