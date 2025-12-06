Suscríbete a
La pelota está en el tejado de Almeyda: Valencia y Oviedo, termómetro del Sevilla antes de las navidades

Las cinco derrotas en los últimos seis partidos condiciona a un entrenador que trata de buscar soluciones dentro de una cascada de ausencias

Los posibles rivales del Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Matías Almeyda, en un entrenamiento previo al partido de la Copa del Rey
Matías Almeyda, en un entrenamiento previo al partido de la Copa del Rey
Alberto Fernández

El Sevilla FC superó con más apuros de los esperados, por la renta obtenida al descanso, la segunda ronda de la Copa del Rey en Almendralejo, donde estuvo arropado por más de 4.000 aficionados, demostrando que la hinchada sigue respaldando a ... un entrenador al que por primera vez desde que está en el Sevilla le han entrado dudas. No de si será capaz de sacar el proyecto adelante, sino de cómo hacerlo. Qué camino tomar y seguir. De momento, se centra en la insistencia por una idea de juego por encima incluso del estilo. Trabaja en un sentido y sus futbolistas tratan de encontrar ese punto donde tener la pelota deje de ser un problema y pueda considerarse una virtud. El calendario ha dictaminado que para romper la dinámica negativa, los de Nervión se enfrentan a dos partidos clave ante de la Navidad. Visitan mañana Mestalla, con un Valencia que también sufrió en Copa (más que los sevillistas), para después recibir en el Sánchez-Pizjuán al Oviedo, en el último partido del 2025 en el estadio de los sevillistas. Dos compromisos para revertir la dinámica y que el entrenador muestre el camino a seguir. La pelota está en su tejado.

