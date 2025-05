El Sevilla apuesta por la revalorización de Agoumé

El Sevilla FC se ha tomado unos días de descanso antes de declarar el estado de vacaciones hasta que llegue la pretemporada. Hasta nueve jugadores del primer equipo se marchan con sus selecciones en las citas internacionales programadas para estas primeras semanas de ... junio, por lo que un nutrido número de sevillistas pospondrán sus planes de descanso. A pesar de la mala temporada fraguada por el Sevilla, sus futbolistas siguen siendo piezas importantes para sus combinados nacionales. Un hecho que no deja de ser llamativo.

Uno de los que han sido convocados por su país ha sido Lucien Agoumé. El centrocampista es actualmente el capitán de Francia sub 21, un rol que se ha ganado a pulso gracias a su crecimiento esta temporada. El galo llegó cedido al Sevilla en enero de 2024 para reforzar la medular sevillista, una operación en la que se incluyó una opción de compra de ocho millones de euros. No obstante, el club no podía abonar esa cantidad de una vez y, tres varias semanas de negociación, Víctor Orta cerró un acuerdo por el 50 por ciento de los derechos del jugador a cambio de abonar cuatro millones de euros al Inter de Milán. La predisposición de Agoumé fue clave para llegar a este acuerdo que contempla un contrato por cuatro años.

Jugador en crecimiento

Un curso después, el Sevilla debe decidir qué hacer con el jugador francés, si se hacen por el 40 por ciento sobrante (el club italiano se quedaría en todo caso con un 10 por ciento) o no. La economía del club sevillista no está para muchos derroches, cada euro cuenta y, el pasado mercado, el director deportivo invirtió un total de ocho millones de euros para incorporar nuevas piezas. Pagar la cláusula de Peque y abonar el 50 por ciento de Agoumé fueron las prioridades de inversión.

Ambos jugadores cuentan con juventud, talento y margen de revalorización, los requisitos prioritarios para generar plusvalías. En el caso del atacante catalán, la suerte no le ha acompañado demasiado este curso. Ni con García Pimienta ni con Caparrós ha tenido demasiado protagonismo, a pesar de haber disfrutado de minutos en 29 encuentros entre LaLiga y la Copa del Rey. No obstante, su participación con la elástica sevillista ha pasado demasiado desapercibida por no jugar en el puesto que mejor se le da. De 19 goles que marcó en Segunda división con el Racing ha pasado a uno con el Sevilla, una situación que tiene frustrado al jugador, el cual ha visto su valor de mercado decrecer durante este año.

Afortunadamente, la otra gran apuesta de inversión ha tenido un desarrollo diferente. Agoumé no era el favorito del sevillismo durante su primera experiencia en el Sevilla, aunque su combinación con Soumaré dotó de físico y autoridad al centro del campo. Sin embargo, su aterrizaje en la campaña 2024-25 generó muchas dudas, y con razón. El francés se mostró inseguro con el balón en los pies, se precipitaba en las acciones y perdía demasiados duelos. Su peor partido fue, sin duda, el de Butarque. Un error infantil suyo provocó un penalti que le costó al equipo tres puntos, una imagen que le estuvo persiguiendo durante muchas semanas.

Venta a futuro

Respaldado por su compatriota Badé y el resto de sus compañeros, Agoumé trabajó al máximo y demostró su implicación para seguir mejorando y no ser un lastre para el equipo. Invirtió horas extra en la ciudad deportiva y trabajó la mente para que los errores no le afectaran tan profundamente. Y lo consiguió. Fue en Anoeta cuando dio ese paso adelante que tanto necesitaba el equipo. Lástima que coincidiera con la caída de resultados del Sevilla en el último tercio de la temporada. Y es que también firmó un partido impecable ante el Athletic Club, a pesar de la derrota del equipo.

Una clara muestra del paso adelante del internacional fue el gol que le marcaría al Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Agoumé aprovechó un taconazo de Vargas (que le costó la lesión de la que a día de hoy no se ha recuperado) para marcar el primer tanto de su carrera. No obstante, el gol no sirvió para puntuar ante los colchoneros, pero sí ayudó a que lo nombrasen MVP del partido. No es moco de pavo.

El galo ha seguido con esta dinámica en positivo cada jornada, se ha encontrado muy cómodo y ni el cambio de entrenador le ha quitado su puesto como titular. Ante este rendimiento, el Sevilla FC no tiene otra que abonar los cuatro millones que le restan para hacerse con el 90 por ciento total del jugador. Durante esta temporada, el joven ya ha incrementado su valor de mercado y al club hispalense todo lo que suene a euros le viene como anillo al dedo. Eso sí, el Inter de Milán se guarda ese diez por ciento restante.

Agoumé disputará con Francia sub 21 el Europeo de Eslovaquia, torneo en el que apunta a volver a ser capitán de su país como en los anteriores amistosos en los que ha sido citado. Un escenario magnífico para exhibirse y revalorizarse. Algo que ya hicieron sus compañeros Juanlu Sánchez y Badé durante los pasados Juegos Olímpicos de París. Ambos sevillistas han recibido a lo largo de la temporada el interés de varios equipos europeos tras sus buenas actuaciones el pasado verano. No obstante, la delicada situación deportiva del equipo disuadía al club de hacer ventas que pudieran lastrar aun más su rendimiento en LaLiga.

En verano todo cambia. El Sevilla está más que abierto a vender para ir saneando sus cuentas. Hay dos futbolistas concretos a los que va a intentar sacarle el mayor beneficio posible: Lukebakio y Badé. Los dos jugadores son los activos más interesantes del plantel, pero no son los únicos que pueden protagonizar una buena venta. Existen muchas esperanzas en que Agoumé siga creciendo y revalorizándose con la idea de concretar una venta interesante por encima, claro está, de los ocho millones de euros que le va a costar al Sevilla. Cabe recordar que el club fijó en 40 millones de euros la cláusula de rescisión del jugador de 23 años y un contrato hasta 2028.

Una clara declaración de intenciones de la apuesta del Sevilla sobre el potencial del jugador. Ya se verá si dicha postura es acertada o el rendimiento del francés durante estos últimos meses ha sido un espejismo en medio del desierto.