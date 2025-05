La agenda de los internacionales del Sevilla FC

Juanlu Sánchez en pleno partido con España sub 21

El pasado martes, el Sevilla FC puso punto y final a su nefasta temporada con una victoria en Casablanca. Los pupilos de Joaquín Caparrós lograron un cero a uno ante el Wydad AC en un amistoso tras finalizar la temporada con derrota ante el Villareal. Desde ya, el club está trabajando de cara a la próxima temporada con el objetivo de revertir la situación vivida este curso, pues se ha conseguido la peor clasificación del club de lo que llevamos de siglo. Desde la dirección deportiva ya trabajan en la búsqueda del nuevo entrenador que dirija el proyecto sevillista, así como de los fichajes necesarios para intentar de nuevo volver a aquellos años venideros donde los puestos europeos eran algo habitual en el Ramón Sánchez - Pizjúan. A pesar de que en estos momentos la plantilla ya se encuentra de vacaciones, lo cierto es que algunos futbolistas han sido llamados por sus respectivas Selecciones para los encuentros correspondientes.

Nyland, Badé, Kike Salas, Juanlu Sánchez, Sow, Gudelj, Agoumé, Lukebakio, Iheanacho y Antonetti serán los jugadores que viajen con sus respectivos combinados en los próximos días. En primer lugar, Nyland ha sido seleccionado por Noruega para disputar los dos encuentros clasificatorios de la Liga B de la Nations League, con el objetivo de intentar subir de competición y enfrentarse con las mejores selecciones europeas del momento. La selección nórdica disputará los partidos ante Italia y Estonia en los días 6 y 9 de junio. Primeramente recibirán a la 'La Azzurra' en Oslo, aunque después viajarán hacia Tallin para enfrentarse al combinado estonio.

En el caso de los españoles, Kike Salas y Juanlu Sánchez han recibido el merecido reconocimiento a su gran temporada siendo incluidos en la prelista para disputar la Eurocopa sub 21 con 'la Rojita', durante el próximo mes de junio. España estará en el grupo A y se enfrentará a Eslovaquia en la jornada inaugural del campeonato, a Rumanía y a Italia en la fase de grupos. El campeonato se iniciará el próximo día 11 de junio a las 18 horas.

La Selección francesa también ha pescado en las filas sevillistas, concretamente en el centro de la zaga, y es que Badé ha sido convocado por Didier Deschamps para los encuentros correspondientes a la 'Final four' de la Nations League que se llevarán a cabo en Alemania. Los galos se enfrentarán a la Selección Española en semifinales, el próximo día 5 de junio a las 21 horas en Sttutgart. Si logran el pase a la final tendrán que jugar el domingo día 8 a la misma hora ante el ganador del Alemania Portugal, aunque tendrían que viajar hasta Múnich. Sin embargo, de caer ante 'la Roja', volverían a jugar en Sttutgart el día 8 ante el perdedor del anterior duelo, aunque lo harían a las 15 horas. Agoumé también ha sido convocado de nuevo con Francia sub 21, por lo que el capitán 'bleu' disputará el Europeo en Eslovaquia. El grupo C está compuesto Georgia, Polonia y Portugal, además de la ya mencionada Francia, por lo que el centrocampista sevillista luchará por conquistar el título durante el próximo mes de junio.

Sow también ha sido convocado por su país, y es que la Selección helvética viajará hasta tierras americanas para disputar dos encuentros amistosos ante México y Estados Unidos. El primero de los dos enfrentamientos será en Salt Lake el día 7 del próximo mes, mientras que el duelo ante la Selección anfitriona está fechado tan solo cuatro días después en la ciudad de Nashville. Por otra parte, Nemanja Gudelj también ha recibido la llamada de su seleccionador nacional, pues Stojkovic pretende contar con el capitán del Sevilla para los encuentros del mes de junio ante Albania y Andorra. El primero de ellos será en Tirana el próximo día 7, por lo que la Selección de Serbia viajará hasta tierras albanas. El partido ante Andorra si que será como local, y es que el día 10 será la ciudad de Leskovac la encargada de acoger el enfrentamiento.

En la zona de ataque del Sevilla han sido hasta tres los futbolistas llamados por sus respectivos países, siendo Lukebakio el primero de ellos. La Selección de Bélgica ha querido contar con el máximo goleador del cuadro de Nervión para los encuentros de fase eliminatoria de la Liga A de la Nations League, que serán ante Macedonia del Norte y Gales. El primero de ambos será el día 6 en Skopie, mientras que el partido ante la Selección del norte de Europa tiene como fecha el día 9 y será en Heysel, Bruselas. Antonetti, uno de los canteranos con dinámica del primer equipo del Sevilla, ha sido citado por Puerto Rico para los encuentros clasificatorios de la CONCACAF ante las selecciones de Nicaragua, Surinam y San Vicente y Granadinas entre los días 1, 7 y 11 de junio respectivamente.

Por último, quien también ha entrado en una convocatoria ha sido el jugador cedido Kelechi Iheanacho, quien ha recibido la llamada de su país para los partidos ante Jamaica y Rusia. Ante la Selección de Centro América se enfrentará el próximo día 31 en Londres, mientras que para ver el partido ante el país soviético habrá que esperar hasta el día 6 de junio, en un partido que se jugará en Moscú.