Acuña y Papu se entrenan con Argentina

A cuatro días para que arranque el Mundial de Qatar , la selección argentina ultima los preparativos de la gran cita afrontando hoy un último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos en el estadio Al Jazira Mohamed Bin Zayed. Con el grupo de Scaloni, se encuentran entrenando los sevillistas Montiel, Papu Gómez y Marcos Acuña . Estos dos últimos, que se marcharon con molestias a la Albiceleste, no participaron en los dos últimos duelos del Sevilla FC ante la Real Sociedad y el Velarde.

Sea como fuere, tanto a Papu como a Acuña se les ve ya trabajar con aparente normalidad de cara al debut de Argentina en Qatar. La imagen de ambos levanta cierta suspicacia entre algunos sevillistas. En principio, Scaloni no quiere tomar riesgos en el amistoso de hoy: «Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido. No tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico».

En las últimas sesiones con el Sevilla FC, Papu y Acuña no se entrenaron al ritmo del grupo. Ni siquiera fueron convocados para el duelo liguero con la Real y el de Copa en Muriedas. Sí están ya a disposición de Lionel Scaloni.

Habrá que ver si alguno de los dos es utilizado incluso en el amistoso de hoy (16.30 hora española) ante Emiratos Árabes. El 22 de noviembre frente a Arabia Saudí será el primer partido de los argentinos en el Mundial.