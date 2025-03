Acuña: «Esto es un derbi, no hay amistad; trataremos de pasarlos por arriba»

Marcos Acuña está con ganas de agarrar su mejor versión para sumar en el despegue del Sevilla FC que todos anhelan en la casa nervionense. Sin duda, hablamos de uno de los elementos de raza y con más carácter del plantel ... de Sampaoli de cara al duelo contra el Betis. El argentino ya sabe lo que es marcar y ser decisivo en los derbis, un partido en el que para él «no existe la amistad». Acuña atiende a ABC de Sevilla en las horas previas al partido más esperado en la ciudad. Si alguien cree que puede estar pensando en el Mundial o en evitar una lesión en un duelo como el de hoy, de la máxima exigencia, se equivoca: «Primero, el Sevilla FC», sentencia el internacional argentino.

Llegan con urgencias a este derbi. ¿Sensaciones?

Pero nos encontramos bien, nos hemos preparado bien… la verdad es que las sensaciones son muy buenas para el derbi. Es cierto que no venimos de la mejor situación en la tabla, pero es un derbi, se juega de otra manera, con otras ganas. Va a ser importante que el grupo esté unido, que hagamos todo lo que sabemos y hemos trabajado. Tenemos que demostrarlo en el campo. Vamos a ir al campo del Betis a llevarnos los tres puntos.

¿Qué es lo que le ocurre al Sevilla?

No puedo saber qué es lo que pasa en cada uno de los jugadores. No puedo saber si es un tema mental u otra cosa. Lo que está claro es que no empezamos muy bien esta temporada. Tampoco hicimos una pretemporada buena y creo que eso también afectó. Todo ha ido afectando a los resultados hasta ahora, pero pienso que ya no es momento de mirar para atrás sino que a partir de este momento tenemos que mirar sólo hacia adelante y tratar de sacar los partidos, sacar los resultados que necesitamos para salir de donde estamos.

Su compañero Rafa Mir se mostró autocrítico con el juego del equipo. Dijo que falta intensidad en las áreas y no cometer errores propios. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que, más que nada, nos hace falta concentración... concentración y y tratar de ayudarnos en el campo como si fuéramos hermanos. Admito que no estamos muy eficaces tanto arriba como en defensa, pero estamos trabajando duro para corregir eso, para tratar de recuperar el Sevilla que éramos no hace mucho tiempo. Trabajamos con ese objetivo, para recuperarnos y tratar de salir del fondo.

Usted conoce bien lo que son los derbis. Los ha competido en varios países. ¿Es el sevillano de los mejores que se pueden ver y jugar?

Acuña, en su entrevista con ABC Manuel Gómez

Sí, yo creo que todos los derbi tienen algo. Tanto en Argentina como en Portugal los tuve… y acá en Sevilla. Todos tienen algo. Se viven de manera especial y con intensidad. Eso sí, se viven de una manera diferente en cada país. En Sevilla me ha tocado disfrutar del derbi y he tenido la suerte de marcar también; son sensaciones muy buenas. La gente te apoya mucho y la verdad es que ahí nosotros estamos en deuda con ellos, con el sevillismo, porque van a cada partido a apoyarnos y nosotros no les estamos dando lo que quieren, lo que se merecen.

Sobre eso ha llamado la atención que hasta 10.000 sevillistas hayan solicitado entradas para acudir al campo del eterno rival, donde sólo podrán ir unos 500.

Sí, sí… nadie se quiere perder este derbi. El derbi sevillano es lo más para esta ciudad y nadie se lo quiere perder. Nuestra gente está con nosotros y por eso trataremos de darlo todo, de dar lo mejor que tenemos en el campo. Trataremos de ir al campo del Betis a por los tres puntos y darle una alegría a nuestra gente, que lo necesita.

La campaña pasada ganaron ustedes los dos derbis de LaLiga, uno con gol suyo.

Sí. Además cuando se acercan las fechas de los derbis siempre recuerdas mucho los anteriores, lo que hiciste… el gol o la asistencia que diste, siempre. Uno recuerda los momentos lindos del derbi. Y también lo malo, pata tratar de mejorar en los aspectos que estuviste mal… es un derbi. Tienes que salir a jugar y a ganar.

¿En qué posición del campo se encuentra mejor Acuña… lateral, carrilero, interior, extremo?

Yo por la banda izquierda, que es mi posición natural. Sea cual sea el puesto, pero siempre por la izquierda, me siento cómodo. En cualquier caso, siempre lo digo, donde me necesiten jugaré e intentaré dar lo máximo siempre.

Estamos en deuda con el sevillismo; van a cada partido a apoyarnos y nosotros no les estamos dando lo que quieren Marcos Acuña Jugador del Sevilla FC

¿Tiene amigos en el Betis?

Sí, sí, tenemos muchos conocidos ahí. A Germán (Pezzella) y a Guido los conocemos bien. Son mis amigos. Pero, bueno, como te digo esto es un derbi y aquí no hay amistad. Queremos salir a ganar. Sea quien sea el que esté enfrente, trataremos de pasarlos por arriba.

Ellos le habrán dicho lo mismo, supongo.

Es obvio, quieren ganar también como sea. Es un derbi, insisto. Es muy lindo ganar un derbi, tanto en cancha local como visitante.

¿Cómo se encuentra Acuña? Vimos que fue sustituido en el último encuentro ante el Manchester City en el Etihad. ¿Está a tope para el derbi?

El cambio fue sólo por precaución; llevo arrastrando unas molestias desde la pretemporada. Siempre trato de estar al máximo, a veces un poco más, a veces, un poco menos, pero siempre con la intención de ayudar y darlo todo por este equipo.

A Sampaoli lo conoce bien. Contó con usted en su etapa de seleccionador de Argentina. ¿Es el entrenador adecuado para levantar al Sevilla FC?

A Jorge lo conozco bien de la selección. Él está muy preparado. Ha dirigido a otros clubes importantes y donde estuvo siempre le fue bien. Aquí recién empezó y algunos chicos no lo conocían. Creo que gracias a Jorge ya hay un cambio de mentalidad muy grande, desde que llegó él. Trataremos de agarrar cómo quiere jugar él, lo táctico, y saldremos de esta situación en la que nos encontramos. Ojalá nos salga todo bien.

La última, sobre el Mundial. Se formó cierto revuelo por unas declaraciones de su compañero Papu Gómez en las que admitía que la cita de Qatar podía distraer a algunos futbolistas en los últimos partidos con sus clubes.

Cada uno piensa diferente. Yo voy día a día. Mi pensamiento al respecto es el siguiente: si estoy bien en mi club, me va a ir bien en la selección, así que primero está el Sevilla FC y después vendrá la selección. Como sabemos todos, viene el Mundial y es algo lindo para jugarlo, pero es que todavía no salió la lista definitiva; no sé si voy o no, por eso trabajo día a día, para tratar de llegar de la mejor manera posible al siguiente partido con el Sevilla FC.