Suscríbete a
+Nervión
Última hora
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

El mayor reto de Pellegrini

El chileno no sabe lo que es ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán como técnico del equipo verdiblanco

El del domingo será el duodécimo derbi sevillano que afronta

El mayor reto de Pellegrini
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manuel Pellegrini afronta su sexta temporada como entrenador del Betis. Con el del jueves ante el Utrecht en Europa League son 275 partidos oficiales del chileno como técnico del equipo verdiblanco. Entre ellos, capítulo significativo para el derbi sevillano. Once hasta el ... momento. Diez en Primera división y uno en los octavos de la Copa del Rey 21-22. El del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán se convertirá en el duodécimo episodio de Pellegrini ante el Sevilla como entrenador bético.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app