Extremadura - Sevilla, las notas de los jugadores: abrazo del Oso para llegar a dieciseisavos

Así jugaron
NYLAND
APROBADO
Buenas intervenciones durante el partido pese a que sigue dejando intranquilo a todos los sevillistas. No pudo hacer nada por evitar el gol.
JUANLU
APROBADO
Apenas duró media hora en el partido. La pesadilla del Sevilla durante esta temporada se llama -además de 'derrota'- 'lesión muscular'.
CARDOSO
SUSPENSO
Como la gestión de la junta de gobierno de la Macarena en la intervención de la virgen: todo lo hizo tarde y mal. Retratado en el gol de Zarfino y en alguna acción más.
KIKE SALAS
SUSPENSO
Casi que justificó que Almeyda no lo tenga en cuenta como uno de sus centrales favoritos. Intentó alzar la voz, pero no se le tomó en cuenta.
OSO
NOTABLE
El canterano fue el mejor de la primera parte en clave sevillista. Asistencia en el primero y pre-asistencia en el segundo. Minutos para creer que hay alternativas en el lateral zurdo.
GUDELJ
APROBADO
Más cintas en la cabeza que fútbol en sus actuales botas, aunque no desentonó en la noche extremeña.
JOAN JORDÁN
SUSPENSO
Vuelta al césped como sevillista dos años y medio después... y mismos errores del pasado. En el primer tiempo cometió dos pérdidas más que peligrosas.
AGOUMÉ
APROBADO
Tranquilo e impasible en un equipo al borde del ataque de nervios. Le sirvió para encontrar a Isaac en la frontal en el segundo gol.
ALFON
BIEN
Persiguió el gol y lo consiguió. El albaceteño sabe que está ante su momento de hacerse importante en el equipo y quiere aprovecharlo.
ALEXIS
SUSPENSO
Hay que evitar sacarlo por la noche con el frío que hace, que hay que cuidar más a las personas mayores. Horrible partido del chileno.
ISAAC
BIEN
Se peleó otra vez con todos, aunque al menos gana un mini-punto de redención con su buen gol. Pudo hacer alguno más, pero el portero y el larguero lo impidieron.
CARMONA
SUSPENSO
Siempre arriesgando y en no pocas ocasiones fallando.
SOW
APROBADO
Le dio algo más de temple al equipo.
EJUKE
APROBADO
Vistoso pero poco efectivo
ALMEYDA
APROBADO
El equipo cumplió expediente. La buena prueba para saber si hay reacción llegará el domingo.
