Extremadura - Sevilla, las notas de los jugadores: abrazo del Oso para llegar a dieciseisavos

El Sevilla FC se enfrentó este jueves al CD Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey. Aquí puedes consultar cómo jugaron los futbolistas del equipo de Almeyda en el Francisco de la Hera. ... Así jugaron NYLAND APROBADO Buenas intervenciones durante el partido pese a que sigue dejando intranquilo a todos los sevillistas. No pudo hacer nada por evitar el gol. JUANLU APROBADO Apenas duró media hora en el partido. La pesadilla del Sevilla durante esta temporada se llama -además de 'derrota'- 'lesión muscular'. CARDOSO SUSPENSO Como la gestión de la junta de gobierno de la Macarena en la intervención de la virgen: todo lo hizo tarde y mal. Retratado en el gol de Zarfino y en alguna acción más. KIKE SALAS SUSPENSO Casi que justificó que Almeyda no lo tenga en cuenta como uno de sus centrales favoritos. Intentó alzar la voz, pero no se le tomó en cuenta. OSO NOTABLE El canterano fue el mejor de la primera parte en clave sevillista. Asistencia en el primero y pre-asistencia en el segundo. Minutos para creer que hay alternativas en el lateral zurdo. GUDELJ APROBADO Más cintas en la cabeza que fútbol en sus actuales botas, aunque no desentonó en la noche extremeña. JOAN JORDÁN SUSPENSO Vuelta al césped como sevillista dos años y medio después... y mismos errores del pasado. En el primer tiempo cometió dos pérdidas más que peligrosas. AGOUMÉ APROBADO Tranquilo e impasible en un equipo al borde del ataque de nervios. Le sirvió para encontrar a Isaac en la frontal en el segundo gol. ALFON BIEN Persiguió el gol y lo consiguió. El albaceteño sabe que está ante su momento de hacerse importante en el equipo y quiere aprovecharlo. ALEXIS SUSPENSO Hay que evitar sacarlo por la noche con el frío que hace, que hay que cuidar más a las personas mayores. Horrible partido del chileno. ISAAC BIEN Se peleó otra vez con todos, aunque al menos gana un mini-punto de redención con su buen gol. Pudo hacer alguno más, pero el portero y el larguero lo impidieron. CARMONA SUSPENSO Siempre arriesgando y en no pocas ocasiones fallando. SOW APROBADO Le dio algo más de temple al equipo. EJUKE APROBADO Vistoso pero poco efectivo ALMEYDA APROBADO El equipo cumplió expediente. La buena prueba para saber si hay reacción llegará el domingo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión