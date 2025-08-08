Suscríbete a
Fichajes Sevilla FC

Vlachodimos, un fichaje top para la portería

El Sevilla ata su cesión con el Newcastle para darle a Almeyda un guardameta de talla internacional

El griego, por el que 'las Urracas' pagaron casi 24 millones hace un año, espera viajar en las próximas horas

El Sevilla FC negocia con el Newcastle la incorporación de Vlachodimos

Vlachodimos espera poder viajar a Sevilla entre el viernes y el sábado

Odysseas Vlachodimos, con el Newcastle
Odysseas Vlachodimos, con el Newcastle ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

El Sevilla FC dejó ayer avanzado un fichaje top para su portería. El nombre de Odisseas Vlachodimos se impuso al resto de opciones que Cordón manejaba en su agenda y el director de fútbol nervionense dio un acelerón a las negociaciones ... con su club, como avanzó en exclusiva ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión. El guardameta griego de 31 años, a quien el Newcastle buscaba mover para aligerar su plantilla y el overbooking que tiene en esa posición, era una de las piezas codiciadas del mercado por su trayectoria y currículum. Lo que comenzó siendo una posibilidad para los del Sánchez-Pizjuán se ha convertido en una operación de renombre para reforzar el equipo de Almeyda. Durante las últimas horas, las conversaciones entre las partes fluyeron en buena línea para avanzar por el cancerbero heleno y su incorporación quedó atada para la entidad blanquirroja a falta de los últimos detalles.

