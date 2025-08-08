Vlachodimos, un fichaje top para la portería

El Sevilla FC dejó ayer avanzado un fichaje top para su portería. El nombre de Odisseas Vlachodimos se impuso al resto de opciones que Cordón manejaba en su agenda y el director de fútbol nervionense dio un acelerón a las negociaciones ... con su club, como avanzó en exclusiva ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión. El guardameta griego de 31 años, a quien el Newcastle buscaba mover para aligerar su plantilla y el overbooking que tiene en esa posición, era una de las piezas codiciadas del mercado por su trayectoria y currículum. Lo que comenzó siendo una posibilidad para los del Sánchez-Pizjuán se ha convertido en una operación de renombre para reforzar el equipo de Almeyda. Durante las últimas horas, las conversaciones entre las partes fluyeron en buena línea para avanzar por el cancerbero heleno y su incorporación quedó atada para la entidad blanquirroja a falta de los últimos detalles.

Fuentes de la negociación y en el entorno del jugador transmitieron a este medio cómo el Newcastle y el Sevilla perfilaron durante toda la jornada de ayer el acuerdo para que Vlachodimos se enfunde la elástica sevillista este curso. Lo clubes trabajaron sobre una cesión del portero para esta temporada 2025-26 que horas después también confirmaron desde Inglaterra. Vlachodimos responde al perfil experimentado que buscaba la dirección deportiva de Cordón en un puesto que los técnicos consideran trascendental para el equipo. El griego ha rechazado otras propuestas para poder sellar su desembarco en el cuadro hispalense. Busca recuperar la continuidad que no ha tenido en el Newcastle en año previo a Mundial y ve en el Sevilla y en la Liga española una oportunidad ideal para ello.

Hablamos de un portero de primer nivel. Un fichaje top. Su llegada al Newcastle el pasado verano, procedente del Nottingham Forest, se cerró por casi 24 millones de euros de traspaso. A pesar de la alta inversión de 'las Urracas', el guardameta sólo disputó un encuentro en toda la temporada: un partido de la Copa de la Liga contra el Wimbledon. En dicho encuentro, entró como suplente de Dubravka (el veterano eslovaco ha salido también este verano con destino al Burnley) y mantuvo su portería a cero.

Con una imponente estatura de 1,91 metros, Vlachodimos fue el portero titular de la selección griega durante mucho tiempo, acumulando 48 internacionalidades. Sin embargo, su falta de minutos en el Newcastle le ha costado su puesto en el equipo nacional, donde ha sido superado por Tzolakis (Olympiacos) y Mandas (Lazio). En el Sevilla FC confía en cambiar la opinión del seleccionador Ivan Jovanovic para estar en la gran cita mundialista de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá el año que viene.

Vlachodimos espera poder viajar a Sevilla entre las próximas horas y este sábado cuando se acuerden todos los términos de su cesión al Sevilla FC con el club propietario de sus derechos, el Newcastle. En la tarde de ayer, aún restaban pequeños flecos dentro un préstamo bien encauzado por las partes pero que entraña su complejidad por la entidad del futbolista y del equipo de origen. Sustituirá en la plantilla de Almeyda a un Álvaro Fernández en cuya cesión al Deportivo de la Coruña con opción de compra o incluso un traspaso por una cantidad que rondaría el medio millón de euros también se trabaja. Muy del gusto del entrenador deportivista y ex del Sevilla FC, Antonio Hidalgo, con el que Álvaro lo jugó todo en el ejercicio liguero 2023-24 en el Huesca, el Deportivo intenta proporcionar a su míster un futbolista de plena confianza en una demarcación tan determinante. Víctor Orta le extendió su contrato en Nervión hasta 2027. Las conversaciones entre clubes no cesan. El meta riojano y Juanlu están en la rampa de salida en Nervión.