Vía libre para Álvaro Fernández, el Deportivo confirma la venta de su portero titular

La situación de Álvaro Fernández podría cambiar en las últimas horas. El Deportivo de la Coruña ha confirmado la marcha del que hasta ahora era su portero titular, Helton Leite. El Fortaleza de Brasil se ha hecho con sus servicios a cambio de 300 mil euros, lo que acelera la llegada de un guardameta para cubrir el puesto a una semana del comienzo liguero. El Sevilla FC lleva siguiendo con detenimiento esta operación las últimas semanas, ya que puede suponer la vía de salida de Álvaro Fernández, recientemente renovado dos temporadas más por la anterior dirección deportiva, que ahora no cuenta con hueco en la plantilla de Matías Almeyda, y que ya ha encontrado a su sustituto. Será el griego Odisseas Vlachodimos, por el que el Sevilla negocia con el Newcastle su cesión, tal y como ha publicado Orgullodenervion.com.

A pesar del interés de otros equipos de Segunda División, el equipo gallego es el mejor posicionado y el cual tiene las conversaciones en un estado más avanzado. Además en caso de aterrizar al conjunto de Riazor, el portero sevillista de 27 años se reencontraría con Antonio Hidalgo, técnico con el cual coincidió en la temporada 2023-24 en la SD Huesca -previa a la de su fichaje por el Sevilla FC-, y donde no sólo se consagró como titular en la portería sino que además fue el guardameta que más porterías a cero atesoró durante ese año, con 20 partidos sin encajar gol.

El Sevilla y su nueva dirección deportiva, están en la obligación de aligerar la masa salarial que tanto quebraderos de cabeza están dando este verano. La salida de Álvaro Fernández, que ha entrenado este jueves con el primer equipo a la espera de resolver su futuro, sería una de las ayudas que necesita el conjunto nervionense, donde se plantea un traspaso o una cesión con opción de venta obligatoria en caso de ascenso coruñés.