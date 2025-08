En los planes de Juanlu no entra por ahora irse al Wolverhampton

El culebrón Juanlu sigue sumando capítulos y su venta no termina de desencallar en Nervión. El de ayer no fue un día fácil para el quinteño, que se quedó fuera de la convocatoria para la disputa del Trofeo Puerta, tremendamente especial para cualquier canterano ... y más en su caso como portador del mítico dorsal 16 que lució la 'zurda de diamante'. La irrupción del Wolverhampton Wanderers hace días en el traspaso de Juanlu Sánchez enrevesó un poco más si cabe el panorama de su posible salida, con el Nápoles y el Sevilla incapaces de alcanzar una entente durante un mes y medio de conversaciones pese a que el jugador sí ató un preacuerdo con los italianos.

En todo este tiempo, la entidad presidida por Aurelio De Laurentiis no ha llegado a acercarse a las pretensiones sevillistas por su canterano, que estaban y siguen estando en torno a los 20 millones de euros para formalizar la transacción del futbolista. Desde la Premier League, en cambio, sí han actuado con más determinación en las cifras por el lateral derecho sevillista. Se produjo un tanteo sin más del Everton, pero el que entró de verdad a negociar con los del Sánchez-Pizjuán para llevarse al jugador fue el Wolverhampton. Según fuentes de la negociación, hay un principio de acuerdo entre el Sevilla y el cuadro del Molineux Stadium para el traspaso por una base fija de unos de 17 millones de euros más variables.

Con ese extremo atado entre ingleses y sevillistas, quedaba por ver qué haría la otra pata fundamental de este asunto, el futbolista. Ya comentábamos en ABC el pasado domingo que la decisión de Juanlu no se haría esperar demasiado. Que lo trataría con su familia y se pronunciaría lo más tardar en el arranque de esta semana. Pues bien, según transmite el propio entorno del futbolista a este periódico, Juanlu no quiere ir a los Wolves. Por ahora lo tiene claro. El quinteño entiende perfectamente las necesidades del club de su vida, está dispuesto a facilitar las cosas todo lo posible, pero en lo personal no está para nada convencido de marcharse al Wolverhampton. En el negocio del fútbol, ya saben, todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero a día de hoy la posición de Juanlu es firme. Con todo, hay que tener en cuenta que el jugador ni ha presionado ni va a presionar al club de su vida. Defenderá sus preferencias hasta donde pueda, pero no se puede descartar su desembarco en la Premier en esta compleja partida.

El internacional sub 21 y campeón olímpico tiene un acuerdo desde hace tiempo por cinco temporadas, hasta 2030, con el Nápoles. La posibilidad de disputar la Liga de Campeones con el campeón de la Serie A es un escenario que seduce a cualquiera. Además, el quinteño sabe que cuenta con el aval del entrenador de los napolitanos, Antonio Conte, como principal alternativa para pelearle el puesto a Di Lorenzo. Pese a no colmar las exigencias del Sevilla, nadie se atreve a eliminar al Nápoles de la ecuación del futuro de Juanlu. Esa determinación del jugador por intentar recalar en la escuadra partenopea es precisamente la que mantiene viva la llama de los italianos.

Pese a quedar fuera de la convocatoria, Juanlu no se perdió el Trofeo Puerta con los suyos. Se le pudo ver en los prolegómenos del choque en el banquillo sevillista acompañado del excapitán y también leyenda del club Jesús Navas, con el que departió durante gran parte de la previa. Juanlu y Navas se sentaron junto al resto de descartes y lesionados sevillistas, como Marcao. Álvaro Fernández o Isaac. Muy cerquita de todos ellos andaba el hombre que debe desatascar la operación del canterano, el director de fútbol profesional, Antonio Cordón.