El Benfica pregunta por Lukebakio, al que su precio echa para atrás al Milan

Dodi Lukebakio es el 'as' que tiene el Sevilla FC bajo la manga este mercado. El belga es, actualmente, el activo más caro de la plantilla y la posible solución a todos los problemas del club. A tan sólo cinco días del cierre del mercado, Antonio Cordón se encuentra en un verdadero problema, puesto que no ha podido inscribir a los jugadores que ha traído este verano y ese es el primer paso que debe dar antes de lanzarse al mercado.

Con la venta de Lukebakio, que tiene una cláusula de 45 millones de euros, la dirección deportiva podría inscribir a los jugadores que faltan. En los últimos días, algunos clubes han preguntado por el extremo sevillista, entre ellos el AC Milan, una antigua novia de la estrella nervionense. De hecho, la presencia de Geoffrey Moncada, secretario técnico del club italiano, el pasado lunes alimentaron las especulaciones.

No obstante, fuentes del club milanés aseguran a ABC de Sevilla que actualmente no valoran el fichaje de Lukebakio. Sí reconocen que el pasado mercado de invierno intentaron hacerse con sus servicios, pero que no están dispuestos a pagar lo que pide el Sevilla por su extremo. Otro gallo cantaría si el club hispalense rebaja un tanto sus pretensiones económicas, ya que el Milan está a punto de darle salida a Samu Chukwueze y el jugador sevillista le vendría de perlas como recambio.

Quien también ha preguntado en las últimas horas es el Benfica, quien también se ha interesado en la opción de Carlos Álvarez (Levante) para la mediapunta, por el que los de Nervión pillarían una interesante tajada. El club está moviendo a un futbolista que ya no se cierra las puertas a salir del Sánchez-Pizjuán. No llega la oferta deseada por la valoración que hacen los de Nervión de Lukebakio.

Todo se andará, ya que los últimos días de mercado son poco predecibles. Lo cierto es que Lukebakio tiene mercado y hay varios clubes europeos que le siguen la pista. Sin embargo, sólo la liga árabe ha estado, hasta el momento, dispuesta a abonar el precio que desea el Sevilla (que se encuentra en unos 40 millones de euros). De sobras es conocido que Lukebakio no quiere marcharse al fútbol exótico, así que para convencer al jugador tendrá que venir un equipo que complazca las ambiciones del internacional.