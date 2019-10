Actualizado: 27/10/2019 10:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ímpetu por lograr la victoria en Phillip Island le costó caro a Maverick Viñales. El piloto de Yamaha se fue al suelo en la última vuelta, a falta de solo tres curvas para la línea de meta, cuando peleaba por el triunfo con Marc Márquez.

Gran victoria de @marcmarquez93 ante un @mvkoficial12 que lo dio absolutamente todo para ganar y acabó en el suelo #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/6OfLsArG3w — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2019

Viñales se situó líder de la carrera en la décima vuelta y ahí aguantó hasta el inicio de la última vuelta, cuando en la misma recta de meta y por velocidad le superó como una exhalación la Honda de Márquez, pero el de Yamaha no quiso arrojar la toalla y en la bajada posterior a la curva de Lukey Heights intentó superar a su rival y los neumáticos de su moto no aguantaron el esfuerzo.

El resultado, Viñales salió por los aires y su moto deslizándose a toda velocidad y dando vueltas de campana para acabar literalmente destrozada por los impactos.

«Quizás cometí un error, no lo sé», confesaba Viñales tras la carrera. «Hoy era una carrera para ganar, no para ser segundo. Y yo tenía la oportunidad, así que lo intenté. De todas formas me voy satisfecho pese a la caída».