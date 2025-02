Los abonados de la modalidad Liga + Europa podrán asistir al debut en la Europa League

El Real Betis ha anunciado a través de sus redes sociales de que todos los abonados de la modalidad Liga + Europa podrán presenciar en directo en el Benito Villamarín el duelo del debut en la UEFA Europa League entre el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini y el Celtic de Glasgow que tendrá lugar el jueves 16 a las 18.45 .

Por tanto, los aficionados verdiblancos que posean este tipo de abono podrán asistir al Benito Villamarín para ver el debut europeo del conjunto bético. En este caso no habrá aficionados del equipo rival, ya que a pesar de que la UEFA obliga a ceder el 5% de las localidades disponibles al club visitante durante sus competiciones, las autoridades locales han decidido que no haya afición visitante en este encuentro por lo que no habrá afición del Celtic el jueves en el Villamarín.

Tanto el Betis como el Celtic de Glasgow han sido encuadrados en el Grupo G de la UEFA Europa League junto a Bayer Leverkusen y al Ferencvaros , que se enfrentarán en territorio alemán a la misma hora.

📢 ¡ATENCIÓN!



Todos los abonados de la modalidad Liga + Europa tendrán acceso con su carnet al #RealBetisCeltic de la @EuropaLeague 💳👍



El próximo lunes, el Club dará a conocer todas las normas de acceso y el protocolo COVID 🇪🇺💚#EuroBetis pic.twitter.com/M5XS3A6LC9 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 10, 2021

El club heliopolitano también ha anunciado que abrirá las taquillas de Gol Sur para resolver cualquier incidencia de forma presencial a partir del lunes 13 en horario d e 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.