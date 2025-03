La nueva cláusula de Juan Cruz en el Leganés pone al Betis en órbita sobre un futuro traspaso

Una de las primeras operaciones que realizó el Betis a la par que ejecutaba su planificación deportiva para la presente 2024-25 fue la opción de compra ejecutada para vender a Juan Cruz. El canterano fue cedido al conjunto madrileño a mediados de la ... temporada pasada y la cesión no pudo ir mejor para todas las partes, independientemente de que finalmente no triunfase en el Betis, al que tiene este viernes como rival pero al que recuerda con sumo agradecimiento y ningún resquicio de rencor por no encontrar la regularidad cuando el azar de las lesiones así se lo impidió. En Madrid jugó y juega casi todo, sin acordarse ya de ese calvario de dolencias musculares que lo asolaron varias veces en su etapa como verdiblanco, fue clave en las aspiraciones del cuadro pepinero en lograr el ansiado ascenso y acabó promocionando directamente a LaLiga EA Sports, activando de este modo la compra obligatoria que sobre él mantenía el propio Leganés, que se hizo con el 60 por ciento de sus servicios al cambio de un millón de euros y ahora se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato. Algo que también repercute en sus nuevas condiciones contractuales que a futuro seguirán engrosando las arcas verdiblancas en un horizonte que aún no está definido.

Lo que sucede ahora es que tras haberse guardado el Betis aún ese 40 por ciento sobre la propiedad del futbolista, Juan Cruz no ha bajado un ápice su gran nivel individual pese al cambio de categoría y viene demostrando ser uno de los grandes activos del equipo leganense, donde tras cuatro partidos ya suma dos goles en su cuenta tanteadora, uno en la primera jornada ante Osasuna para rascar el primer punto de la campaña (1-1) y otro para brindar el triunfo contra Las Palmas con un misil (2-1) que le ha valido como mejor tanto del mes de agosto en toda la competición. Los dos partiendo como extremo diestro y siendo a su vez uno de los efectivos más utilizados por su entrenador Borja Jiménez, quien tiene plena confianza en él para poder conseguir el objetivo de la permanencia en un año esencial para la entidad. La cuestión es que desde que se hizo oficial que Cruz ampliaba su vinculación contractual hasta junio de 2028, el Leganés le impuso nuevas condiciones en su precio de salida que a su vez podrían beneficiar al Betis en un futuro no muy lejano. Este periódico puede confirmar que la cláusula de rescisión que ahora le coloca a Cruz de cara a espantarle 'novias' en el mercado a corto plazo asciende a 30 millones de euros. Una tarifa que no ignora ni mucho menos un Betis que sabe que un 40 por ciento de la propiedad del jugador sigue recayendo a favor de Heliópolis. 🥒 Un 𝗽𝗲𝗽𝗶𝗻𝗮𝘇𝗼.



💙⚽️ ¡@JuanCruzD10, del @CDLeganes, es el autor del 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de agosto! #LALIGAGOALOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA#LALIGAEASPORTS — LALIGA (@LaLiga) September 11, 2024 Eso sí, conviene hacer cuentas realistas a día de hoy no pensar que serán doce, que sería la cuenta, respecto al porcentaje de dicha cantidad, los millones de euros que ingresarían en el cuadro verdiblanco ante esa hipotética compra, pues al igual que sucede en el fútbol de hoy se fijan cláusulas al alza con las que se pretende regatear para llegar a un acuerdo. Lo que sí parece claro es que la dirección deportiva del equipo blanquiazul encabezada por Txema Indias no está dispuesta a deshacerse fácilmente del atacante de 24 años, quien se encuentra en el mejor estado de forma de su carrera, y también adolecía de cierta estabilidad deportiva en cuanto a minutos en la elite se refiere que ahora valora de Despeñaperros hacia arriba. Aitor sostiene una bufanda del Leganés el día de su presentación como jugador pepinero CD Leganés La intermediación de Aitor La intrahistoria del fichaje de Juan Cruz por el Leganés no es por todos conocida, pese a que el Rayo también se interesó por él. Ya manifestó días atrás Aitor Ruibal, recién renovado por el cuadro heliopolitano hasta junio de 2028, que él mismo había recomendado al de Quilmes probar suerte en la que fue la casa del catalán, contándole el carácter familiar de un equipo abonado al sueño del ascenso que estaba dispuesto a impulsar su ambición desde sus más hondos cimientos. Lo que se guardó sin embargo Aitor fue que fue un paso más allá a la hora no sólo de hablar con el hispano-argentino y su familia sobre la oportunidad que suponía despuntar en Butarque, como así hizo en cuanto tuvo conocimiento de la opción, sino que también conversó privadamente con el director deportivo del conjunto pepinero, el mencionado Txema Indias, el hombre que fichó a Sébastien Haller, para hablarle de las virtudes de Cruz, su polivalencia en ambas bandas y su capacidad de desborde, por no hablar de su llegada al área. «Está haciendo una temporada acorde a lo que mostró aquí en el Betis» Pellegrini fue cuestionado el pasado miércoles en rueda de prensa por la situación precisamente de un Juan Cruz al que tuvo en sus filas. Fue precisamente el preparador chileno quien le dio la alternativa en el primer plantel y así valoraba los primeros duelos de quien formara parte de la cantera bética y luego componente del primer equipo: «Tuvo la oportunidad de jugar aquí y lo hizo bastante bien. Desgraciadamente, después tuvo una lesión muscular importante y lo paró como cuatro meses. Se fue a préstamo, después el club decidió venderle y creo que está haciendo una temporada acorde a lo que mostró aquí en el Betis», apuntaba Pellegrini en la previa del Betis - Leganés que se disputará esta misma noche.

