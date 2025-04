Israel Bascón, sobre el rifirrafe con Ceballos: «Fue un error o una chiquillada por su parte»

Dani Ceballos, canterano formado en las categorías inferiores del Betis, ha conquistado títulos con el Real Madrid como LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. Sin embargo, hace unos meses tuvo un encontronazo con Israel Bascón, exjugador del Betis y ahora concejal de Deportes del Ayuntamiento de Utrera. Y es que Ceballos expresó su malestar en un comunicado tras no recibir ningún tipo de felicitación o reconocimiento del Ayuntamiento de su ciudad natal, algo que consideró injusto tras sus logros a nivel profesional.

El mensaje de Ceballos provocó una respuesta desde la concejalía de Deportes de Utrera, encabezada por Israel Bascón, exjugador del Betis y canterano, quien tuvo palabras para calmar la polémica. Bascón, en una entrevista realizada con Flashcore, afirma ahora que no hubo ninguna polémica real, subrayando que el asunto había sido malinterpretado: «Yo intenté explicar los motivos por los cuales él creía que debía recibir un cierto reconocimiento, pero no hay que darle más importancia. Creo que fue un error o una chiquillada de su parte, ya que un jugador de su nivel debe estar por encima de estas cosas».

A pesar de esta aclaración, Bascón dejó claro que no tiene ningún tipo de enemistad con el jugador. Por el contrario, le expresó su apoyo y le deseó la mejor de las suertes en su carrera: «Simplemente, desearle toda la suerte del mundo, que siga cosechando éxitos, y que siga creciendo tanto como futbolista como persona. En lo que me compete, el Ayuntamiento de Utrera estará a disposición de todos los deportistas de la ciudad, incluido Dani Ceballos», aseguró el exfutbolista.

En cuanto al futuro de Ceballos en el Real Madrid, Bascón opinó que el centrocampista se encuentra en la mejor etapa de su carrera futbolística. «Ahora es cuando está en su madurez, y aunque juegue pocos minutos, intentará aprovechar todo lo que pueda en el Real Madrid», indicó. No obstante, expresó su deseo de que Ceballos volviera algún día a sus raíces en el Betis: «Me gustaría que todos los futbolistas buenos vinieran al Betis, pero siendo realistas, el coste económico de Dani es algo que el club no puede asumir en este momento», concluyó Bascón.