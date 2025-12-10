Suscríbete a
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Haro, sobre fichar en enero: «Estamos un poco excedidos, no estamos muy sobrados para acudir al mercado»

El presidente del Betis, Ángel Haro, atendió a los medios de comunicación, momentos antes de partir con el equipo a Zagreb

Ángel Haro atiende a los medios en el aeropuerto de Sevilla
Fran Montes de Oca

El presidente del Betis, Ángel Haro, atendió a los medios de comunicación en la mañana de este miércoles, en la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla, momentos antes de partir junto al resto de la expedición verdiblanca rumbo a Croacia para el choque ... de la Europa League ante el Dinamo de Zagreb de este jueves. Cuestionado por el mercado de enero y la posibilidad de reforzar al equipo, Haro ha explicado que «estamos activos, como siempre. Creo que tenemos un equipo completo pero estamos pendientes, aunque harán falta salidas para que haya llegadas. En cuanto a los números, tenemos que generar plusvalías antes de que acabe el año, estamos un poco excedidos, no estamos muy sobrados para acudir al mercado».

