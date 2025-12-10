Haro, sobre fichar en enero: «Estamos un poco excedidos, no estamos muy sobrados para acudir al mercado»

El presidente del Betis, Ángel Haro, atendió a los medios de comunicación en la mañana de este miércoles, en la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla, momentos antes de partir junto al resto de la expedición verdiblanca rumbo a Croacia para el choque ... de la Europa League ante el Dinamo de Zagreb de este jueves. Cuestionado por el mercado de enero y la posibilidad de reforzar al equipo, Haro ha explicado que «estamos activos, como siempre. Creo que tenemos un equipo completo pero estamos pendientes, aunque harán falta salidas para que haya llegadas. En cuanto a los números, tenemos que generar plusvalías antes de que acabe el año, estamos un poco excedidos, no estamos muy sobrados para acudir al mercado».

En cuanto al partido en Zagreb, donde el Betis quiere afianzar su lugar entre los ocho primeros de la liguilla, el presidente asegura que «llegamos en un buen momento a pesar de la última derrota. Si ganamos estaremos casi matemáticamente entre los ocho primeros«.

También mostró su satisfacción por la reciente renovación del entrenador, Manuel Pellegrini: «Contento con la renovación. Cuando se dieran las circunstancias iba a renovar y así fue. Hay una relación tan fluida que no echo cuenta a las posibles ventanas de salida de Pellegrini con Chile», comentó el dirigente acerca de las cláusulas de salida del técnico.

Además, fue preguntado por las suspicacias que ha levantado la lesión de Amrabat, quien ha recibido permiso del club para marcharse ya con Marruecos y seguir tratándose con los médicos de su selección: «Es un magnífico profesional y cualquier duda sobre su profesionalidad, sobra. Si hubiera podido jugar lo hubiera hecho. Veo complicado que Bakambu y Abde estén contra el Rayo», añadió el presidente acerca de que los otros dos africanos puedan estar en el duelo del día 15 en Vallecas y retrasar su viaje a la Copa de África.

Para finalizar, Haro valoró los incidentes aislados que se produjeron en la Cartuja durante el choque ante el Barça, en el que un aficionado agredió a un seguidor del Barça, además de los roces dialécticos en un sector de la grada con el padre de Lamine Yamal: “Ha habido algún enfrentamiento, estamos en contacto con la Policía y estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Se le aplicarán las medidas oportunas si es socio. Del padre de Lamine Yamal lo que sé es que pidió salir antes y la seguridad lo acompañó”, concluyó.