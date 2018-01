«ChaiOS», el nuevo virus que puede inutilizar tu iPhone o Mac Un nuevo enlace malicioso que bloquea la aplicación de mensajes tanto para los smartphone como los ordenadores de Apple se está extendiendo entre los usuarios

17/01/2018 22:15h Actualizado: 17/01/2018 22:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llega un mensaje con un enlace, que no parece demasiado sospechoso. Pinchas. Ya estás infectado. Este es el funcionamiento de «chaiOS», un nuevo «malware» que puede llegar a inutilizar tu iPhone o Mac a través de la aplicación iMesagge. Tal y como reportan desde el portal especializado MacRummors, este enlace afecta estos dispositivos solo con recibirlo, por lo que es una amenaza que explota un fallo en los sistemas iOS y macOS y puede desde provocar que se congele tu equipo a inutilizar por completo el servicio de mensajería.

El portal se hace eco del tuit publicado por Abraham Masri, un usuario que ha detectado y probado el virus, afirmando la congelación o incluso forzar el reinicio del dispositivo. El enlace, que va a una página de Github, «rompe la aplicación iMessage y simplemente recibir el enlace genera problemas, probablemente debido a la función Mensajes que le permite obtener una vista previa de los enlaces web», alertan desde MacRummors.

La única solución parece ser la salida inmediata de la aplicación y la eliminación completa de la conversación, con el objetivo de restaurar la funcionalidad completa. Se trata del mismo mecanismo que utilizan algunos mensajes de texto o emails, que también inutilizaban la función de los mensajes. «Estos errores no son serios, pero pueden ser muy irritantes cuando se abusa de ellos como una broma», han afirmado desde el medio especializado, que, al igual que Masri, ruega no compartir para que no se extienda.

Qué hacer para evitar el daño

Si ya has recibido el texto, en Mac, deberás deslizar el dedo hacia la derecha en el panel táctil o hacer clic derecho sobre el nombre de la persona para eliminar la conversación, mientras que en iOS, tendrás que deslizar hacia la derecha en el nombre de del emisor para que aparezca la opción «Eliminar».

También puedes evitar de antemano este virus gracias al control parental de los dispositivos de Apple. Pinchando Configuración-General-Restricciones-Sitios web-Limitar contenido para adultos, y agregando «GitHub.io» a la lista «No permitir nunca» no llegarás a recibir estos mensajes.