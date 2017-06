CataluÃ±a incluirÃ¡ medidores continuos glucosa en su cartera servicios este aÃ±o

Cataluña introducirá en su cartera de servicios sanitarios el sistema de medición de glucosa en líquido intersticial (bajo la piel), cuyo contenido es casi igual al plasma, según ha anunciado en un comunicado la Asociación de Diabéticos de Cataluña (ADC). La entidad llevaba un año reivindicando la subvención de esta prueba, que, finalmente, se incluirá en el catálogo público durante el tercer trimestre de este año.

Según la ADC, el nuevo sistema de medición de la glucosa se facilitará a un grupo reducido y concreto de pacientes y el compromiso del departamento de Salud, que dirige Antoni Comín, es de ampliarlo a todo el conjunto de pacientes con diabetes tipo 1 el próximo año 2018, informa Efe.

No obstante, la consejería de Salud no ha dado fechas concretas sobre esta introducción ni tampoco qué modelos, marcas o proveedores de los medidores continuos se comprarán. Además, según la ADC, no se han definido «los criterios de inclusión o restricciones a la hora de decidir de qué perfil de paciente es apto o no para acceder a este tipo de sistemas de medición de la glucosa».

Comisión de expertos

El compromiso incluye también la creación de una comisión de expertos, principalmente formada por profesionales clínicos, en la que no se ha asegurado la participación de pacientes, por el momento, han indicado las mismas fuentes.

Los métodos de medición de la glucemia han avanzado mucho en los últimos diez años, con la aparición de los Sistemas de Monitorización Continua de la Glucosa (SMCG), que miden los niveles de glucosa en el líquido intersticial y ofrecen información sobre patrones y tendencias de los niveles de la glucemia aunque no sustituyen el autocontrol de la glucemia capilar. El Parlament de Cataluña aprobó, por unanimidad, el pasado mes de mayo una resolución en la que se instó al gobierno catalán para que incluya en la cartera de servicios del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) los dispositivos de medición de la glucosa para el control de la diabetes tipo 1.

Los medidores intersticiales de glucosa mejoran el control de la enfermedad, facilitan la vida de los afectados y evitan complicaciones de otras enfermedades a largo plazo. Además, evitan los pinchazos continuos para comprobar los niveles de glucosa que se deben realizar con el sistema actual.