Sucesos «La víctima sufrió una agresión física extremadamente violenta» El subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz confirma que el agresor era la expareja sentimental de la víctima sobre la que pesaba una orden de alejamiento

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz, confirmó este lunes que la víctima de 34 años, cuyas iniciales son S.P.M, vecina de Burgos, sufrió «una agresión física extremadamente violenta», que motivó su fallecimiento ayer domingo en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde fue ingresada después de que durante la madrugada sufriera una brutal paliza a manos presuntamente de su expareja, en la calle San Antón, en el barrio de Gamonal.

En declaraciones a la agencia Ical, Saiz relató que la versión oficial es que «sobre la una y media de la madrugada del sábado se perpetró un homicidio en Burgos, un ataque extremadamente violento que acabó con la vida de una mujer de 34 años». Asimismo, valoró la «gran labor» realizada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que «gracias a su diligencia», el presunto autor está ya detenido, si bien permanece aún en dependencias policiales aunque auguró que en un corto plazo de tiempo podría pasar a disposición judicial.

Se trata, según confirmó, de la expareja sentimental de la víctima sobre la que pesaba una orden de alejamiento de la víctima de 34 años «producto de un proceso judicial», dijo, «Había habido antecedentes por asuntos de violencia de género», sostuvo el subdelegado del Gobierno en Burgos.

Respecto del hecho en sí, indicó que «la agresión se ha producido alrededor de la una y media de la madrugada en la calle de San Antón de la ciudad y como consecuencia, una mujer de 34 años resulta herida por un varón de aproximadamente 36 o 37 años, por lo que tuvo que ser evacuada en estado extremadamente grave tras una agresión extremadamente violenta y desgraciadamente no se ha podido salvar su vida, que la perdió sobre las 22 horas de ayer».

En este sentido, Saiz declaró que «no se saben tampoco los motivos del encuentro ni las razones que sustentan el mismo» pero lamentó «enérgicamente» el resultado final. «Es desastroso, lamentable y la agresión extremadamente violenta del sujeto, causante de las lesiones que dieron la muerte a la mujer», reiteró. Preguntado acerca de si pudo utilizar algún tipo de arma, el subdelegado dijo que «no le consta» si bien señaló que «está todo en averiguación en procedimiento policial que derivará en procedimiento judicial».

Saiz insistió en que la mujer de 34 años falleció como consecuencia de la agresión del sujeto ya que «ha sido una agresión física extremadamente violenta». «La policía está investigando y los detalles del caso se sabrán cuando se cierre», dijo. La principal hipótesis, precisó, es que se trate de un caso de violencia de género si bien advirtió de que «aún no se puede confirmar».

Respecto a si el presunto agresor es o no de nacionalidad española, Roberto Saiz señaló que «el dato de identificación del presunto agresor no se va a facilitar» e insistió en que «la nacionalidad no es un motivo determinante del delito». Al mismo tiempo, remarcó que los facultativos del HUBU intentaron una «operación compleja» para poder salvarle la vida «que no dio resultado». «Durante todo el día se peleó por mantener con vida a esta mujer», dijo. «Fueron una horas muy duras hasta culminar sobre las 22 horas que falleció», lamentó.

Finalmente, el subdelegado del Gobierno confirmó que se suma a la concentración de cinco minutos convocada a las 20 horas de esta tarde por el Ayuntamiento de Burgos en la plaza del Rey San Fernando para condenar el asesinato de una burgalesa de 34 años de edad, con iniciales S.P.M., a manos presuntamente de su expareja en el barrio de Gamonal.