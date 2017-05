VideoanÃ¡lisis: Podemos, como pez en el agua en el referÃ©ndum

Los de Pablo Iglesias se encuentran mucho más incómodos cuando la disyuntiva es simplemente entre independencia sí o no, como sucedió en las últimas elecciones catalanas o cuando se les pregunta por el referéndum unilateral: «Tiene que ser un referéndum pactado. Si no, no se puede ejercer el derecho a decidir», dijo en una de sus última entrevistas, a la vez que decía que «poner urnas no puede ser ilegal».

Sin embargo, en las elecciones generales de 2015 y 2016, cuando la óptica era otra, En Comú Podem fue el partido más votado. Podemos asumió muy pronto su compromiso con el llamado «derecho a decidir», aunque siempre en el marco de la remodelación del Estado hacia una estructura «plurinacional». Ahora, con su marca en Cataluña ensombrecida por la de Ada Colau y Xavier Domenech –sus socios electorales– la formación morada no tiene vuelta atrás. Resaltar esta posición conviene a Iglesias, una vez que tanto ERC como el PDECat le han dejado claro que su apoyo a la moción de censura está condicionado a que apoye la consulta.

Desde que en noviembre de 2015 Podemos modificó su programa para incluir el compromiso explícito con el referéndum, después de algunas críticas, Iglesias no ha abandonado esta apuesta. Aunque en la última campaña propuso separar este asunto de las negociaciones para formar Gobierno.