BÃ¡rcenas: Â«No es el juez, es el PSOE el que define al PP como organizaciÃ³n criminalÂ»

A las diez de la mañana se ha abierto en la Sala Constitucional del Congreso la primera sesión de la Comisión sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, que ha tenido al extesorero del partido Luis Bárcenas como protagonista. Bárcenas se ha negado a contestar las preguntas de los portavoces y ha recordado que está inmerso en dos procedimientos judiciales. Eso sí, cuando ha terminado el PSOE, ha querido hacer una aclaración y ha subrayado que no es el juez, sino el Partido Socialista el que define al PP como organización criminal.

Bárcenas ha llegado a la sala cinco minutos antes del comienzo de la sesión, en medio de una nube de fotógrafos y cámaras, y no ha respondido a las primeras preguntas de los periodistas, sobre si pensaba declarar, había cambiado su versión o tenía un pacto con el PP. Antes ha entrado al Congreso por el Patio de Floridablanca y se ha acreditado en uno de los edificios de ampliación.

El presidente de la Comisión de Investigación, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha comentado a ABC, poco antes de empezar la sesión, que no iba a permitir que se convirtiera «en un circo». Quevedo preveía que esta primera jornada fuera un conjunto de monólogos, y creía que Bárcenas no iba a declarar.

La comparecencia fue solicitada por todos los grupos menos por el PP. En la sesión, monográfica, cada portavoz tenía 20 minutos para sus preguntas y sus intervenciones. El compareciente no tenía límite de tiempo para responder.

Bárcenas ha hecho una declaración previa: «Simplemente, confirmar que no voy a contestar a ninguna pregunta. Estoy inmerso en dos procedimientos judiciales, a los dos les afecta lo que diga, y salvo que exista algún tema que mi abogado o yo entendamos que es inocuo a los procedimientos, escucharé sus preguntas pero no voy a contestar ninguna. Simplemente eso».

Desde el PSOE, su portavoz, Isabel Rodríguez, ha comenzado atacando al PP por «llegar dopado a las urnas». «Llegaron haciendo trampas a las elecciones. Y el señor Rajoy siempre estuvo ahí, como máximo responsable político». «¿Desde cuándo ha existido en el PP un sistema de financiación al margen de la legalidad?», ha sido la primera pregunta. El PSOE aseguró que Rajoy conocía la caja B, sino que recibía el dinero personalmente.

El PSOE ha emitido dos vídeos de las declaraciones judiciales de Bárcenas, en las que sí se ha escuchado claramente al extesorero decir que había una «contabilidad extracontable» del Partido Popular. Mientras se emitían los vídeos, Bárcenas miraba para otro lado, haciendo caso omiso a las imágenes y su propia voz.

«¿Usted entregó sobres de dinero negro a María Dolores de Cospedal?», ha preguntado la diputada del PSOE. Un segundo de silencio, y mirada inpertérrita de Bárcenas, que tampoco ha contestado.

El extesorero ha escuchado sin inmutarse todas las preguntas y acusaciones del PSOE. A veces miraba a la portavoz, otras su mirada caía a sus manos, puestas sobre la mesa, y con pequeños movimientos nerviosos. En alguna ocasión, ha tomado notas, mientras el PSOE atacaba directamente a Rajoy, como máximo responsable.

«¿Cree usted que ha sido fuerte?», le ha preguntado el PSOE, en alusión al SMS que le envió hace años el presidente del Gobierno, «el máximo responsable» ha repetido la diputada socialista una y otra vez. «Desde el origen y hasta el fin, Rajoy ha estado detrás de la financiación ilegal, y a esto se debe la comisión de investigación», ha dicho el PSOE.

Bárcenas sí ha contestado: «Simplemente, porque lo ha repetido en dos ocasiones, dice que los jueces han definido que al PP como organización criminal. No es así, es la acusación del PSOE la que dice que es una organización criminal. No es el juez, son ustedes», ha replicado Bárcenas. «Muy bien», se ha escuchado desde los asientos del PP.

Soraya Rodríguez, del PSOE y miembro de la Mesa, se ha quejado al presidente de la Comisión por la intervención de Bárcenas, Pero Quevedo ha permitido que el compareciente hiciera las aclaraciones que considerase oportunas y ha recordado que no tenía límite de tiempo para responder.

A Irene Montero, de Podemos, le ha aclarado que no fue tesorero dos años, como había dicho la diputada, sino uno: desde junio de 2008 a julio de 2009. Cuando le ha preguntado quién le nombró, ya no ha contestado. Montero ha continuado haciendo preguntas mientras Bárcenas sostenía la mirada, serio, con miradas caídas a veces, las manos entrelazadas, tenso sin apoyarse en el respaldo de su silla, y dando sorbos de su vaso de agua de tanto en tanto. Montero se ha recreado en cada silencio de Bárcenas ante sus preguntas: «Bueno, no contesta», «Tampoco tenemos suerte...»

Mucho más expresivo que Bárcenas se mostró el diputado del PP Fernando Martínez Maillo, quien negaba con la cabeza ante las acusaciones continuas del PSOE y Podemos.

Otra aclaración de Bárcenas: «El tesorero era la persona encargada de preparar el presupuesto, que confirmaba en función de la previsión de votos según el resultado electoral, pedía la financiación bancaria, y yo como gerente le ayudaba en la elaboración del presupuesto y en el seguimiento», ha aclarado Bárcenas cuando se le ha preguntado por la financiación. «Sinceramente, no había injerencia de la dirección nacional. En este caso no», ha respondido a una pregunta de Montero, que le ha agradecido la respuesta.

«¿Cobraba del partido?», la he preguntado Montero. Pero no ha respondido. «Había una cuantiosa actividad empresarial que me permitió tener una actividad patrimonial muy desahogada», ha señalado Bárcenas. «En todo caso, nada distinto a los fondos del señor Monedero con los fondos de Venezuela. Nada distinto».

Bárcenas, que se ha ido animando según avanzaba la comisión, ha lamentado la «torpeza» de Podemos, y el resto de los grupos por llamarle en este momento: «Estaré absolutamente encantado de comparecer en la Comisión y declarar lo que sea necesario cuando acaben los frentes judiciales, pero ahora prima mi derecho a la defensa. Y eso prima por encima de la soberanía popular y cualquier cosa». «El juicio de Gürtel afecta a las personas, el PP no tiene nada que ver, otra cosa son los papeles».

Obra de teatro y película de vaqueros e indios

Desde Ciudadanos, Toni Cantó ha comentado que repartía sobresueldos, el partido se financiaba irregularmente y formaba parte de una organización dirigida por Rajoy y Cospedal. «¿Puede verbalizar si Rajoy eliminaba en una trituradora? Le pido que me diga que no va a contestar» «Usted no actúe como si estuviera en una obra de teatro», le ha dicho Bárcenas. «Y usted como si estuviera en una película de vaqueros e indios», le ha replicado Cantó, quien le ha reprochado que no quisiera contestar. «Verbalice que no me va a contestar», ha insistido con enfado, y el presidente de la Comisión le ha tenido que recordar que el compareciente está en su derecho de no contestar. «Tomo nota de su defensa del compareciente», ha dicho Cantó a Quevedo.

El abogado de Bárcenas le pasaba anotaciones, mientras Cantó lamentaba que siguiera son contestarle nada. «Tampoco contesta y mira el móvil», ha comentado el diputado de Ciudadanos. El extesorero del PP ha estado consultando el móvil y escribiendo un momento. «No solo no nos habla, es que ni siquiera nos atiende», se ha quejado Cantó. Mientras hablaba el diputado de Ciudadanos, Bárcenas miraba al techo, a los lados o abajo, pero evitaba mirarle directamente a Cantó, que no lo dejó pasar: «No solo no responde, es que ni siquiera me mira».