Bárcenas: «El PP no es capaz de negociar con nadie: hasta Rajoy va a declarar»

Luis Bárcenas es el primero en comparecer, a las diez de la mañana de hoy, en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que comienza en el Congreso de los Diputados. El extesorero del PP, que irá acompañado de uno de sus letrados, Joaquín Ruíz de Infante, pretende acogerse a su derecho a no declarar contra sí mismo durante las interpelaciones de veinte minutos de los siete grupos parlamentarios: Socialista, Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Vasco, Mixto y Popular.

«¡Ni yo sé qué puede pasar!» –explica el extesorero con ironía–. «Aunque por sentido común, no debo contestar a ninguna pregunta, porque afecta directamente a mi derecho de defensa en un procedimiento que todavía no tiene ni fecha de juicio». Recordando que mantendrá como estrategia la que marcó en su escrito de defensa en julio de 2015 con sus actuales abogados, donde realizo un relato minucioso de «un sistema implantado por la dirección de Alianza Popular primero y el Partido Popular después».

El Grupo Popular, cuyo portavoz es Fernando Martínez-Maillo, tendría el último turno de palabra, pero se da la circunstancia de que está convocado a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que preside Mariano Rajoy. «En un principio, el PP no hará preguntas. No hemos presentado ningún plan de trabajo al considerar que es una Comisión con muchos elementos de ilegalidad, por eso iremos al Tribunal Constitucional», aclara el coordinador general popular.

No es la primera vez que Bárcenas comparece en una comisión. En junio de 2015 asistió por videoconferencia en el Parlamento de Cataluña, negándose en un principio a declarar sobre sus causas judiciales. Sin embargo, no pudo contenerse durante la sesión, donde aseguró que las donaciones de empresarios al PP fueron «a cambio de cariño exclusivamente« y que sus cuentas en Suiza «no eran mías, son mías».

Todavía recuerda el tono de la intervención del diputado Joan Mena de ICV-EUiA, y no está dispuesto a tener que volver a «tragarse improperios de nadie». En este sentido, el extesorero del PP, que está imputado en el caso Gürtel, espera que el presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, sepa frenar cualquier falta de respeto.

«Aclarar puntos»

Con respecto a la pieza de los famosos «papeles de Bárcenas», se ratifica "en la declaración ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional el 15 de julio de 2013". Sus únicas matizaciones "serán añadir información para aclarar puntos de la instrucción tras su reapertura por las declaraciones de Francisco Correa".

Insiste que «no hay pacto con el PP. Los contactos se terminaron en diciembre de 2012. Es demencial que se pretenda decir que he estado negociando con Arturo García Tizón, al que hace 30 años que no veo y es la persona de máxima confianza de María Dolores de Cospedal, con la que todo el mundo sabe no me une precisamente una idílica relación. ¿Con quién puedo negociar nada? ¡Si hasta Rajoy va a declarar en Gürtel! Está claro que el PP no tiene capacidad para negociar con nadie. Además, no tuvo ninguna responsabilidad en las campañas electorales bajo sospecha», asegura.

La segunda jornada de comparecencias será el 13 de julio con la asistencia de los demás tesoreros del partido: Rosendo Naseiro (1987-1990), Ángel Sanchís (1982-1987), Carmen Navarro, actual gerente, y Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas y cuya presencia es dudosa por razones de salud.