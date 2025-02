Hoy, a pesar de que no se hable mucho de ello, existen dos clases de jóvenes: unos comprometidos con la cultura del esfuerzo y la defensa de los principios y otros que, a falta de referentes sólidos, se ven arrastrados a un pozo de ignorancia y caos. Resulta triste observar cómo nuestro Gobierno pone en marcha medidas que impulsan a los segundos e intentan seducir a los primeros para sellar un pacto con el diablo donde los votos se compran al caro precio de interiorizar y defender consignas carentes de valor.

En este proceso de adoctrinamiento, la manipulación comienza desde edades tempranas con la intención de crear futuros hooligans ideológicos entre los que ahora son víctimas indefensas de la propaganda. Este ha sido el lamentable caso de RTVE, herramienta pública que ahora en manos de Pedro Sánchez se dedica a difundir la sinrazón de su ideología de género en espacios infantiles. Hace poco más de un mes, la denominada «diversidad sexual» fue impartida a un público de entre 7 y 13 años donde se les trasladaba cuestiones como «¿Soy una chica? , ¿Soy un chico?» mientras se conversaba sobre la «homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y expresión de género andrógina» bajo un marcado sesgo que se aprovecha y ataca flagrantemente a la inocencia y vulnerabilidad de nuestros más pequeños.

Aunque muchas voces tratan de hacernos creer que nuestros jóvenes son meros espectadores de la realidad y que a ellos nada les importa, yo creo en los jóvenes como máxima expresión del compromiso y la responsabilidad.

Para mí, el caso más emblemático es el de Ignacio Echeverría, quien entregó su vida por salvar la de tantos otros durante un atentado terrorista en Londres hace ya casi 5 años. La figura de «el héroe del monopatín», como justamente lo bautizó la prensa, no debe caer jamás en el olvido y, por ello, quiero mostrar todo mi apoyo al grupo de jóvenes que ha creado «Skate Hero El musical». La entrega que este equipo de nuevos artistas ha demostrado para mantener vivo el legado y ejemplo de Ignacio Echeverría merece ser correspondida por todos nosotros haciendo colgar este viernes el cartel de «No hay billetes» en La Cubierta de Leganés.

En primera persona también he podido conocer a jóvenes que nos hacen ver que no todo está perdido. Así sucedió el pasado jueves en Valencia, donde el equipo de NEOS celebramos un nuevo acto de presentación en defensa del humanismo cristiano. Nuria Serra, estudiante universitaria, realizó un acertado, enérgico e ilusionante llamamiento a la coherencia y responsabilidad individual entre sus compañeros y animó a no bajar los brazos ni dejarse manipular por nada ni por nadie . Su intervención llena de entusiasmo y esperanza supuso, en definitiva, una invitación a la acción frente a esa impasividad y una muestra de que cada vez son más los jóvenes dispuestos a asumir su compromiso con la sociedad.

Espero que estas palabras sirvan para visibilizar el grave problema que nos ocupa y que estimulen además a nuestros jóvenes, verdaderos protagonistas del cambio y la transformación . Todos aquellos que se sientan involucrados deben saber que en NEOS encontrarán un espacio donde impulsar sus iniciativas en defensa de los valores y principios que han regido desde siempre a nuestra sociedad porque esta es una responsabilidad de todos que no entiende de modas ni edades. Porque no todo vale

María San Gil es miembro de NEOS y vicepresidenta de la Fundación Villacisneros