Draghi asegura que la vacunación en Italia continuará «sea cual sea la decisión de la EMA» El primer ministro promete en el homenaje a las víctimas en Bérgamo que «el Estado está y estará»

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 18/03/2021 12:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Hoy es un día de dolor y esperanza. El Estado está y estará». Este es el mensaje que el primer ministro, Mario Draghi, ha dirigido a Italia desde Bérgamo, considerada ciudad mártir por las numerosas víctimas del Covid, en esta Jornada Nacional en memoria de las víctimas del coronavirus. «No podemos abrazarnos, pero hoy estamos más unidos que nunca», dijo Draghi en una ceremonia muy emotiva, transmitida al país en directo por la RAI.

El primer ministro ha recordado que hoy hace justamente un año una columna de camiones militares transportaron los ataúdes con fallecidos del Covid desde Bérgamo (Lombardía) a otras provincias para ser incinerados. Las imágenes conmocionaron y dieron la vuelta al mundo. Se convirtieron en símbolo de la tragedia. Algunos familiares recibieron semanas después sus cenizas. Silvia Monzio recuerda que el cadáver del padre fue enviado a la región de Piamonte para su incineración y recibió en una pequeña urna sus cenizas, después de tres semanas sin tener noticias. Ocurrió lo mismo a muchas familias. La confusión fue tal que algunos se quedaron con las dudas de si esos restos eran realmente los de sus seres queridos.

El parlamento aprobó por unanimidad que el 18 de marzo se convierta en la Jornada Nacional en memoria de las víctimas del Covid. El primer ministro Draghi viajó a Bérgamo para recordar a las 103.432 víctimas del coronavirus en Italia, desde que comenzó la pandemia. En esta ciudad, de 120.000 habitantes, una de las más afectadas del mundo por el virus en relación con su población, murieron 670 personas por Covid y otras 6.000 en toda la provincia. Como recordó el alcalde, Giorgio Gori, no hay un solo ciudadano de Bérgamo que no tenga un familiar o conocido fallecido por causa del Covid. «Fuimos el símbolo de la pandemia, hoy queremos ser un símbolo del renacimiento», dijo el regidor.

Mario Draghi acudió en primer lugar al cementerio monumental de la ciudad para depositar una corona de flores ante el monumento dedicado a las víctimas en el que está grabado el poema «Tú estás aquí», de Ernesto Olivero, en homenaje a Bérgamo. Inmediatamente después Draghi se trasladó al parque Martín Lutero de la Trucca, próximo al hospital Papa Juan XXIII que fue uno de los símbolos de la pandemia. En este parque ha tenido lugar la inauguración del Bosque de la Memoria, donde en un breve discurso, Draghi ha hecho una fuerte promesa: «Nunca más se dejará a los ancianos sin cura. Ya no sucederá que las personas frágiles no sean asistidas y protegidas. Sólo así el lugar de la memoria será el símbolo de nuestra redención. Debemos reconstruir sin olvidar”. Otra promesa de Draghi ha sido sobre la campaña de vacunación, convertida en su prioridad: «Sea cual sea la decisión de la EMA (la Agencia Europea del Medicamento), la campaña de vacunación continuará. El incremento en el suministro de algunas vacunas ayudará a compensar los retrasos de otras empresas farmacéuticas. Ya hemos tomado medidas decisivas hacia las empresas que no cumplen los acuerdos», dijo Draghi, quien ha mantenido personalmente conversaciones con los presidentes de las principales multinacionales farmacéuticas.

Para concluir la ceremonia, el primer ministro plantó un tilo, árbol símbolo de longevidad, marcando el nacimiento oficial de este bosque en el que se plantarán 750 árboles y plantas, una imagen de vida, esperanza y de futuro frente a la tragedia del Covid.