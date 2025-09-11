La celebración del dogma de la Asunción, según la Esperanza de Triana

El dogma de la Asunción se ha celebrado de forma especial en la Esperanza de Triana desde su proclamación por parte de Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La imagen salió ese día y medio siglo después en su paso pero sin el ... palio recorriendo enclaves del arrabal por los que no pasa habitualmente en la estación de penitencia.

La corporación conserva varias fotos de aquel día en el que dolorosa vistió de blanco y pasó por lugares como las calles Betis, Duarte, Bernardo Guerra o la parroquia de la O, la cual volvería a visitar el pasado diciembre de 2024 tras participar en la procesión magna del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

La víspera de la jornada de la proclamación del dogma de la Asunción, la Esperanza de Triana estuvo en Santa Ana y acabó recogiéndose en la sede en la que residía por aquel entonces como era San Jacinto ya que la corporación aún no tenía en propiedad la capilla de los Marineros. Se vivió esa procesión de tal forma entre los vecinos que hubo un movimiento popular para que se rotulara como Asunción la vía que conecta la plaza de Cuba con el actual Real de los Remedios.

Precisamente, la hermandad ha preparado con minuciosidad los cultos y actos extraordinarios con motivo del 75 aniversario del dogma llevando a la Virgen a las parroquias de Santa Ana, San Jacinto y hasta pasando por la mencionada calle Asunción, un hecho inédito para el barrio y para la corporación.

En medio de los años 70, concretamente en 1975, se celebraban el cuarto de siglo de la proclamación pero en esa ocasión, la Esperanza de Triana no salió a celebrar el dogma de la Asunción por diversos motivos y con el trasfondo del cambio social que estaba viviendo la ciudad de Sevilla, así como Andalucía y España.

La Esperanza de Triana, preparada para la salida extraordinaria del año 2000 hermandad

En 2000, sí recorrió Triana la Virgen de la Esperanza en su paso pero sin el palio y como curiosidad, con la amenaza de la lluvia presente. El viernes 3 de noviembre, la imagen fue a la parroquia de Santa Ana en rosario mientras que el sábado 4, se celebró el Estelario, un ejercicio de devoción mariana en el que, a modo de rosario, recorrió la vida de María a través de las doce estrellas de su corona.

El acto estuvo a cargo de José María Rubio Rubio, el cual hizo referencia a las imágenes marianas titulares de todas las hermandades fundadas en torno a la feligresía de Santa Ana. En el presbiterio del templo estuvo la Virgen flanqueada por los estandartes de todas esas cofradías.

El domingo, las nubes aparecieron y amenazaron la celebración durante todo el día. Por la mañana, comenzó la función en Santa Ana y por la tarde, a las seis empezó la procesión por las calles del arrabal trianero. Abriendo el cortejo estaba la banda juvenil de las Tres Caídas mientras que la Virgen recorrió los primeros metros por el interior del templo con la marcha 'Soleá dame la mano' que tocó la banda de música de la hermandad, ahora extinta.

El itinerario por Triana y la llovizna

El recorrido fue plazuela de Santa Ana, Vázquez de Leca, Pureza, Troya, Pagés del Corro, San Jacinto, Alfarería, Antillano Campos, San Jorge, Altozano y Pureza. Visitó el convento de las Mínimas y luego la capilla de la Estrella. Según las crónicas de la hermandad, a la once de la noche, comenzó una leve llovizna que hizo que se alterara el itinerario inicial dejando de tirar por Alfarería, Antillano Campos y San Jorge.

El último tramo estuvo más tranquilo y la Esperanza de Triana entró de nuevo en su capilla a la una de la madrugada aproximadamente. Los vecinos de las calles que la Virgen no visitó en aquel entonces sí pudieron verla de cerca en 2009 en el 25 aniversario de la coronación canónica o el año pasado, tras la procesión magna.

El próximo mes de octubre, la dolorosa volverá a vivir estampas históricas como el regreso a San Jacinto o el paso por el barrio de los Remedios cuando la titular de la cofradía de la Madrugada acuda al Polígono Sur en misión.