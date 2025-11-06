Suscríbete a
La Esperanza de la Trinidad saldrá en rosario público en diciembre

La autoridad eclesiástica ha aprobado la incorporación a las reglas de la hermandad de este culto externo

M. J. R. Rechi

La Virgen de la Esperanza de la hermandad de la Trinidad aumentará sus cultos con la celebración de un rosario vespertino, acto que tendrá lugar el 13 de diciembre. Esta nueva cita devocional será posible tras la aprobación por la autoridad eclesiástica de ... la regla número 6, que fue ratificada en cabildo general el pasado 28 de septiembre.

Descarga la app