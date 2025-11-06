La Esperanza de la Trinidad saldrá en rosario público en diciembre

La Virgen de la Esperanza de la hermandad de la Trinidad aumentará sus cultos con la celebración de un rosario vespertino, acto que tendrá lugar el 13 de diciembre. Esta nueva cita devocional será posible tras la aprobación por la autoridad eclesiástica de ... la regla número 6, que fue ratificada en cabildo general el pasado 28 de septiembre.

Por tanto, tras esta aprobación, la hermandad podrá celebrar este culto externo durante el tiempo de Adviento, de modo que la Virgen de la Esperanza saldrá a la calle cada mes de diciembre.

La hermandad ha anunciado que en los días venideros ofrecerán todos los detalles del recorrido y la forma de participación de los hermanos de este nuevo culto externo ordinario agregado para la ciudad.

Un día antes de esta salida, el 12 de diciembre, la hermandad acogerá la cincuenta edición del pregón de la Esperanza, que en esta ocasión correrá a cargo del periodista Antonio Cattoni.