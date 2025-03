La controvertida decisión de 'Supervivientes' sobre el sustituto de Ángel Cristo tras su expulsión disciplinaria

Para bien o para mal, Ángel Cristo ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de 'Supervivientes 2024'. El hijo de Bárbara Rey ha encadenado polémicas gala tras gala, hasta llegar a saltarse las normas a lo grande al decidir traspasar los límites del perímetro de seguridad de la producción y haber desaparecido durante más de tres horas. Una falta de tamaña magnitud que requirió la intervención del Ejército hondureño y se saldó con su expulsión disciplinaria en la pasada gala de 'Tierra de nadie'.

Así, este jueves 23 de mayo el 'reality' llegaba a su duodécima gala con el futuro del ya ex concursante totalmente en el aire ¿Sigue en Honduras? ¿Sería recibido en plató? Jorge Javier Vázquez adelantaba la escaleta de gala y anunciaba la unificación definitiva de todos los participantes, una nueva expulsión, otra ronda de nominaciones y dos juegos de líder. Pero ni rastro de Ángel Cristo.

A falta de que el formato se pronuncie sobre su futuro, los tertulianos del antiguo 'Sálvame' debatían en 'Ni que fuéramos' qué pasaría ahora con él tras la expulsión disciplinaria. Kiko Matamoros daba por hecho el veto del hermano de Sofía Cristo en Mediaset a partir de ahora. «Lo tiene complicado, muy complicado, el tema en televisiones. Antena 3 no le va a comprar ni cinco minutos, y desde luego en la cadena de enfrente (Telecinco) no va a entrar. Ha habido gente que ha abandonado o gente a la que han echado que luego ha ido al plató, pero en este caso no, porque saben de su incontinencia, saben que no van a poder gobernarle en un plató y las cosas que ayer acabó por decir su defensor sería el mismo discurso que iría a repetir».

Por lo pronto, 'Supervivientes 2024' ya ha suplido la baja causada de Ángel Cristo. Sin embargo, en lugar de meter reemplazos nuevos, una medida bastante impopular a estas alturas del concurso, Telecinco decidió revertir la expulsión prevista para la duodécima gala.

Aurah,Blanca y Marieta como nominadas tras la salvación de Pedro, se jugaban su permanencia en la aventura. La que recibiera menos votos del público abandonaría 'Supervivientes' y pondría rumbo a España. Pero como anunció Jorge Javier, la eliminación no sería definitiva. Por lo tanto, la expulsada permanecería en el concurso en sustitución del hijo de Bárbara Rey.