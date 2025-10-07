Vuelve el festival de los montaditos y la ensaladilla al Paseo de Colón: horarios, entradas y quién participa

Sevilla se prepara para disfrutar —literalmente— entre pan y pan. La ciudad acogerá una nueva edición de 'Con2Panes y 1Pico', el festival que rinde homenaje a dos pilares de su tapeo: los montaditos y la ensaladilla. Del 10 al 13 de octubre, el ... evento convertirá el Paseo de Colón en un gran escaparate de sabores locales con vistas al Guadalquivir.

Organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, el encuentro reunirá a algunos de los bares y restaurantes más emblemáticos de la ciudad, que competirán por conquistar al público con sus versiones más creativas y sus recetas más clásicas. No faltarán nombres conocidos como La Gitana Loca, Yumay, EntreCárceles, García Millán o El Rey del Chicharrón.

El Paseo de Colón vuelve a acoger esta cita desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre

Un clásico que crece año a año

En su última edición, el festival reunió a más de 7.000 visitantes y sirvió 12.000 montaditos y más de media tonelada de ensaladilla, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario gastronómico sevillano. Este año promete superar esas cifras, con un programa que combina gastronomía, música en directo y actividades pensadas para toda la familia.

El evento abrirá sus puertas el viernes 10 de octubre a las 20.00 horas y continuará durante todo el fin de semana con horario de 12.30 a 00.00 horas, hasta el lunes 13 a las 16.30 horas. El acceso tendrá un precio de cuatro euros, que incluirá una consumición.

La ensaladilla será otra de las tapas que podrán probarse en este festival gurmé

Mucho más que tapeo

Con el apoyo de Sevilla City Office, el Ayuntamiento de Sevilla, Picos Obando y Cruzcampo, Con2Panes y 1Pico se consolida como un festival que celebra lo mejor de nuestra identidad culinaria: comer bien, al aire libre y en buena compañía.

Porque si algo tiene Sevilla es que sabe disfrutar. Y pocas cosas resumen mejor su espíritu que una buena ensaladilla y un montadito recién hecho junto al río.