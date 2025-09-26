The Champions Burger da comienzo en Sevilla para encontrar la 'mejor hamburguesa de España'

Más de 20 hamburgueserías de todo el país se dan cita en esta nueva parada de The Champions Burger

Tras la pasada edición ubicada en el Sánchez Pizjuán en busca de la 'mejor smash', Sevilla vuelve a ser territorio burger. Desde este fin de semana y hasta el domingo 5 de octubre, el parque de Magallanes acoge esta nueva parada de The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país dedicado a la hamburguesa, que convierte a la ciudad en una de las paradas clave de la recta final del campeonato.

Inauguración oficial de The Champions Burger en Sevilla GURMÉ

Un arranque institucional y muy americano

La inauguración oficial corrió a cargo de Minerva Salas, teniente de alcalde delegada de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos, con el corte de cinta que dio paso a la fiesta. Autoridades, organizadores y prensa recorrieron el recinto, descubriendo el pórtico luminoso inspirado en las carreteras míticas de Estados Unidos, que da la bienvenida a quienes se adentran en este auténtico «parque temático» de la burger.

Qué se puede probar

En esta edición, el campeonato reúne a 20 hamburgueserías de toda España, cada una subida a su food truck y presentando una receta diseñada en exclusiva para el certamen.

El nivel de creatividad es cada vez mayor: panes brioche teñidos de negro y coronados con oro comestible, croquetas de macarrones con queso, beicon al bourbon, mayonesas de pepinillo o incluso de tuétano, caramelo de buey con pistacho, sirope de panela o guiños exóticos con coles y cacahuetes asiáticos.

Los visitantes pueden degustar estas propuestas y votar a través de la app oficial, contribuyendo a decidir qué hamburgueserías pasan a la final nacional.

Una de las hamburguesas que podrán probarse en esta nueva edición GURMÉ

El campeonato en cifras

The Champions Burger nació hace ocho años y se ha convertido en el primer campeonato nacional de hamburguesas y en un festival de referencia. Solo en esta temporada ya ha pasado por 38 ciudades de 14 comunidades autónomas, sumando más de tres millones y medio de asistentes.

La gran final tendrá lugar a finales de año, en la última ciudad del tour, donde se anunciarán las 35 hamburguesas finalistas que competirán por el título de «Mejor hamburguesa de España».