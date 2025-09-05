Todo sobre Guadalcao, el festival de chocolate que llega a Sevilla en octubre: «Queremos que el cacao deje de ser un producto desconocido»

Guadalcao regresa a Sevilla del 18 al 20 de octubre en el espacio Exploraterra

Sevilla volverá a convertirse este otoño en la capital del chocolate. Guadalcao 2025 llega con el lema 'Los valores del artesano', poniendo en el centro el trabajo de chocolateros, pasteleros y heladeros que mantienen viva una herencia ligada al cacao desde hace siglos.

No es casualidad: fue precisamente el Puerto de Sevilla el que recibió el primer cargamento de cacao procedente de América hace 500 años, un hecho histórico que ahora se reivindica con esta cita gastronómica.

Del 18 al 20 de octubre, el Espacio Exploraterra, junto a la Torre del Oro, se llenará de actividades. Por un lado, el encuentro profesional, donde reconocidos especialistas nacionales e internacionales compartirán ponencias y talleres sobre bombonería, heladería, repostería, roscones de Reyes o incluso aplicaciones saladas del cacao. Además, se celebrarán concursos abiertos a profesionales para mostrar nuevas creaciones.

Azulejo de chocolate bañado en oro, elaboración de Manu Jara en la pasada edición de Guadalcao gurmé

Un festival abierto a todos

La gran novedad de este año es el Festival del Cacao, pensado para todo el público. Familias, curiosos y amantes del dulce podrán disfrutar de catas, degustaciones, talleres participativos y actividades infantiles. «Queremos que el cacao deje de ser un producto desconocido para muchos y que se valore su historia, sus usos y hasta sus propiedades nutricionales», señala Mónica Trujillano, coorganizadora del evento.

En la programación figuran nombres propios como Manu Jara, pastelero sevillano y embajador de Barry-Callebaut en el sur de España, que destaca la importancia de situar a la ciudad en el mapa nacional e internacional del chocolate.

Un homenaje al oficio

Guadalcao también reconocerá este 2025 a dos personalidades por su aportación a la difusión del mundo del chocolate y el cacao. Con la participación de la Cámara de Comercio de Sevilla, la Fundación Nao Victoria y la multinacional Barry-Callebaut, el evento promete consolidarse como una cita imprescindible en el calendario gastronómico andaluz.

Postres de chocolate gurmé

La programación completa del congreso, los concursos y las actividades del Festival del Cacao pueden consultarse en la web oficial guadalcao.com y en su perfil de Instagram @guadalcao.