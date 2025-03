Seis restaurantes sevillanos participan en la 'Semana del Carajillo 43'

Coincidiendo con el Día Mundial del Cóctel, este 13 de mayo, arranca la Semana del Carajillo 43, a la que se han sumado más de una treintena de restaurantes de alta gastronomía en toda España.

Durante estos días, los restaurantes ofrecerán una sobremesa muy especial con una carta de cócteles que nunca habías probado, para tomar acompañando al postre o en el momento café. En las recetas se revelan todos sus matices, desde el sabor original del Carajillo 43, pasando por uno más goloso y excitante, como el Carajillo 43 Chocolate; otro más atrevido como el Carajillo 43 Citric; y uno más estimulante como el Carajillo 43 Velvet. Cuatro propuestas con garantía de éxito.

Entre los restaurantes propuestos, seis espacios gastronómicos se han sumado a esta iniciativa, siendo Lalola (R Michelin / 1 Sol Guía Repsol), Cal Viva (Recomendado Guía Repsol), C asa Ozama, Torres y García, Café Santacruz, Tradevo (Recomendado Guía Repsol), los elegidos para incluir esta carta de cócteles.

Estos restaurantes convivirán durante la semana con otros de gran renombre a nivel nacional, como Corral de la Morería (1 Estrella Michelin, 3 Soles Guía Repsol), La Salita (1 Estrella Michelin, 3 Soles Guía Repsol), Omeraki by Chicote (1 Sol Guía Repsol), Magoga (1 Estrella Michelin, 2 Soles Guía Repsol), La Sucursal (2 Soles Guía Repsol) o Triciclo (1 Sol Guía Repsol), junto a muchos más, repartidos entre Madrid, Alicante, Valencia, Murcia y Sevilla. Una cita imprescindible para dejarse arrastrar por los sabores refrescantes e inolvidables del nuevo cóctel de moda: Carajillo 43.

«La cultura del carajillo, que parece que se ha asociado con los bares, creo que está a la altura de restaurantes con mucho nivel y es algo que no tenemos que perder. Además, me gusta dar apoyo a un licor de aquí que tiene tal proyección internacional. Que no pase con el Carajillo 43 como con cosas nuestras que molan muchísimo, que viene uno de fuera y lo pone de moda en su país como si fuera suyo», explica Alberto Chicote , quien ya tiene todo listo en Omeraki para comenzar a agitar la coctelera.

Begoña Rodrigo del restaurante La Salita, en Valencia, ganadora del primer concurso de Carajillo 43, sabe bien de lo que habla porque sus clientes ya lo piden para acompañar el postre: «Nuestros Carajillos 43 son el final perfecto, porque mantiene la elegancia y complejidad del café combinados con la chispa de Licor 43 y los diversos matices que nuestro coctelero Denis le aporta, que elevan el Carajillo a cóctel de vanguardia».

Carajillo 43 se ha afianzado como una de las bebidas de moda de 2024, tal como anunciaba a inicios de año la prensa extranjera (New York Times, Vogue USA o Delish) y se evidenciaba con el éxito de la primera edición del concurso Mejor Carajillo 43 en Madrid Fusión.

Con la celebración de la Semana del Carajillo, Licor 43 trae de vuelta el tradicional concepto de carajillo en una propuesta que invita a abrir la mente para descubrir una forma nueva, más moderna y sencilla de elaborarlo. Así nació el Carajillo 43, inspirado en la esencia de la sobremesa: café y licor, agitados en coctelera, sorprendiendo con unos deliciosos cócteles.