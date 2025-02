¿Cuánto cuesta comer en un restaurante con estrella Michelin en Sevilla?

Hay quienes saltan en paracaídas para vivir una experiencia de alto nivel. Quienes llenan sus armarios cada temporada con nuevas prendas y quienes apuestan por el último modelo de coche, Iphone o viajan cada año al otro extremo del mundo.

A qué destinamos el sobrante salarial y esos pequeños ahorros que hacen que la vida sepa más a vida depende de los intereses individuales de cada persona, sus prioridades y anhelos vitales.

Con la comida ocurre lo mismo. Hay personas que no contemplan elevar su ticket medio por encima de los 20 euros persona y cenan felices con par de 'cortaítas' y un montadito y quienes no conciben no acudir a probar el último restaurante que ha abierto en la ciudad, cueste 20 o 100 euros la experiencia.

Plato del restaurante Abantal

Estas diferencias, a menudo generan debates entre familias, parejas y amigos, pues esas prioridades económicas no siempre coinciden. Pero a los que somos aficionados a esto de comer y beber, destinar parte de nuestros ingresos al ocio gastronómico forma parte de nuestros hobbies irrefutables. Nos puede la curiosidad de descubrir el talento culinario que acaba de instalarase en Sevilla y sustuimos otras experiencias por acudir al nuevo establecimiento deseosos de que la inversión merezca la pena.

En el caso de los resaturantes con estrella Michelin hay varios tipos de cliente. Los que viven la experiencia para una celebración especial -cumpleaños, aniversarios, pedidas de mano...-, quienes son cazadores de estrellas y acumulan en su mochila todo un firmamento de la guía francesa, turistas de alto presupuesto que quieren conocer lo mejor de la gastronomía local, influenceres e 'instagrammers' que viven para el exterior de sus pantallas y quien pertenece a ese grupo de amigos o pareja a quien la gastronomía le vibra y se convierten en meros acompañantes por empatía. El hoy por ti, mañana por mí, de toda la vida.

Sea como sea, comer en un restaurante con estrella Michelin tiene un precio, para la inmesa mayoría, elevado. Por lo que suelen ser experiencias relegadas a momentos puntuales.

Cañabota

Pero... ¿Qué hay detrás del ticket de un restaurante de este nivel?

A la hora de establecer el precio de un menú degustación influyen costes específicamente derivados de la comida, de la materia prima en sí que se trabaja –el escandallo–, como otros gastos generales propios del negocio: la luz, el agua, el alquiler del local, el personal, las vajillas, las instalaciones, el equipamiento… etc. No cuesta lo mismo una pechuga de pollo que un bogavante ni se utiliza el mismo gas para freír un huevo que para hacer un fondo de carne que está reduciendo durante 48 horas, eso lo tenemos todos claro.

Pero hay elementos menos tangibles, como la investigación que hay detrás de cada plato y las horas empleadas hasta llegar a la propuesta final. Esa que te hace cerrar los ojos para degustarla y tus papilas gustativas pasan a un estado de nirvana sensorial.

También en personal. Un restaurante de estas características ofrece un servicio cuidado, atento y milimetrado. Un personal con alta -si no altísima- formación en hostelería tanto en cocina como en sala. Un equipo que eleva la experiencia de alimentarse -el fin de cualquier comida- en algo sublime.

En Sevilla contamos con dos restaurantes con una estrella Michelin respectivamente. Por un lado, Abantal (Alcalde José de la Bandera, 7, y 9), que alcanzó la codiciada distinción en 2009, convirtiéndose en el primer restaurante que conseguía una para la capital andaluza y que ha sabido mantenerla desde entonces. Y por otro, Cañabota , (José Gestoso, esquina calle Orfila), que elevaba el tejido gastronómico sevillano con su primera estrella alcanzada el pasado 2021. Un soplo de aire fresco para una ciudad que siendo la capital de la región más grande de España en términos poblacionales, a veces cuesta entender que no haya más resaturantes que formen parte de la guía.

Pero sin entrar a analizar este aspecto, hoy vamos a desvelar de cuánto cuesta un restaurante con estrella Michelin en Sevilla , los precios de los diferentes menús que ofrecen y sus respectivos maridajes para quien quiera valorar la idea de probarlos y disfrutar de una experiencia gastronómica que aseguramos, será inolvidable.

Sala del resaturante Abantal

Cuánto cuesta comer en un restaurante con estrella Michelin en Sevilla

Empezaremos por el primero de ellos, Abantal , con el cocinero Julio Fernández al frente, quien practica una cocina andaluza de base tradicional desde una mirada contemporánea donde reinan técnicas afinadas y una excelente materia prima.

Para conocer su propuesta culinaria, Abantal propone dos menús con los que zambullirse en su cocina. Por un lado, encontramos el Menú Degustación de 9 pases (98 euros), que alcanzaría los 145 euros si se opta por el menú maridado.

Quien se incline por degustar la experiencia completa, puede optar por el Gran Menú Degustación Abantal cuya propuesta transita a través de de 12 elaboraciones (118 euros). Como alternativa siempre disponible, la de maridar este viaje con 6 armonías cuidadosamente seleccionadas que elevarían el ticket a 175 euros.

Percebes del restaurante Cañabota

Cañabota , con los cocineros Juanlu Fernández y Marcos Nieto , logró entrar en el Olimpo de la gastronomía en 2021 renovando la propuesta sevillana. Con una cocina basada en las bondades del mar y un excelente trato en los productos marinos, es un «bar venido a más, un restaurante que se despoja de corsés y una pescadería de lujo», tal y como ellos mismos se autodefinen.

Con una propuesta tan ligada a la suerte de la lonja, sus menús cambian diariamente. El primero, el Menú Cañabota (110 euros) incluye aperitivos, todos los platos de La Cocina de Cañabota, un pescado frito, uno a la brasa, pre-postre y dos postres. Adicional a este, ofrece un Menú Omakase (130 euros) para ponerte, tal y como dicta la tradición japonesa, en manos de los cocineros. Ellos diseñarán una experiencia personalizada en función del gusto del comensal, con lo mejor de cada día para disfrutar de platos de su cocina, pero también productos desnudos y cortes especiales.

Sea cual sea la opción por la que se incline el comensal -si no es que elige disfrutar de ambas-, sentarse en un restaurante con estrella Michelin trasciende la experiencia gastronómica en algo más allá de comer o beber. Es una vivencia única que pone los sentidos a prueba, donde vista, gusto, olfato, tacto y oído bailan al mismo compás.