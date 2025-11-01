Suscribete a
Las comidas de Navidad se desbordan en Sevilla: ya empiezan en octubre y hay llenos desde el 15 de noviembre

Los más precavidos hacen las primeras llamadas en agosto, el precio de los menús se mantiene parecido al de los últimos años y el fin de semana de mediados de diciembre es el más solicitado

Ramón Román

Sevilla

Una campaña publicitaria de turrones en septiembre cuando todavía no nos hemos quitado el bañador, polvorones en los supermercados en octubre estando en pantalones cortos y llenos en los restaurantes para las comidas de Navidad desde mediados de noviembre. Así se presentan unas fiestas ... que no llegan por calendario hasta finales de diciembre pero que, desde hace unos años, cada vez se adelantan más. Y, como no podía ser de otro modo, en Sevilla también sucede. Centrándonos en los almuerzos navideños, la radiografía es clara: desde verano hay gente reservando para asegurarse sitio, algunos ya se reúnen en octubre y las empresas cada vez pagan menos de estas convocatorias.

