Las comidas de Navidad se desbordan en Sevilla: ya empiezan en octubre y hay llenos desde el 15 de noviembre

Una campaña publicitaria de turrones en septiembre cuando todavía no nos hemos quitado el bañador, polvorones en los supermercados en octubre estando en pantalones cortos y llenos en los restaurantes para las comidas de Navidad desde mediados de noviembre. Así se presentan unas fiestas ... que no llegan por calendario hasta finales de diciembre pero que, desde hace unos años, cada vez se adelantan más. Y, como no podía ser de otro modo, en Sevilla también sucede. Centrándonos en los almuerzos navideños, la radiografía es clara: desde verano hay gente reservando para asegurarse sitio, algunos ya se reúnen en octubre y las empresas cada vez pagan menos de estas convocatorias.

Vayamos por partes. Si usted todavía no ha cerrado su comida de Navidad con los amigos, los compañeros de trabajo o la familia, es posible que ya no encuentre sitio. Al menos, en el plan previsto: su restaurante preferido y su bar de copas más animado. La oferta gastronómica de Sevilla es amplia y en muchos de los negocios hay hueco todavía, pero el porcentaje de reservas sube a cada día que pasa. De hecho, tras consultar con el sector hostelero de la ciudad, hay dos análisis muy significativos. El primero, que los más precavidos empiezan a buscar acomodo desde agosto. Y el segundo, que noviembre cada vez cuenta con más adeptos. Y, además, con más adelanto.

Porque en los últimos años el fin de semana que cerraba este mes había ganado peso como opción ante la masificación de diciembre, pero para este 2025 ya hay restaurantes llenos desde el 15-N. «Para nosotros, poder ampliar las fechas es beneficioso porque tenemos más días para facturar, pero la realidad es que nos sorprende estar llenos a mediados de noviembre. Cada año va a más», cuentan un par de grupos hosteleros de la ciudad. «Yo ya he dado comidas de Navidad en los dos últimos fines de semana de octubre, aunque ha sido algo testimonial. Tengo algunas más en noviembre, pero lo fuerte llega desde el puente de la Inmaculada», asegura Javier Abascal, chef de LaLola e Itálica Trattoria Ibérica.

Y es que, aunque los hay adelantados, lo cierto es que el mes de diciembre se lleva la palma en cuanto a reservas, como es lógico. El fin de semana más fuerte es el del 12-13-14, pero muy seguido tanto del 19-20-21 como del puente 5-6-7-8. En todas estas fechas ya cuesta encontrar mesa, pero todavía hay opciones: «Los porcentajes son similares a los de las Navidades de otros años. Las reservas llevan una tónica similar, aunque sí es cierto que se aprecia cierto aumento de peticiones al mediodía, bajando un poco el servicio de cenas. También los grupos son más reducidos, las grandes reuniones de las empresas disminuyen», señala Alfonso Maceda, presidente de los hosteleros de Sevilla.

Se mantienen los precios de los menús de Navidad

Comer o cenar en Navidad no es barato. Cada vez hay menos empresas que paguen el cubierto de sus empleados, por lo que toca rascarse el bolsillo en las reuniones de ámbito laboral. Y, lógicamente, también en las de amigos y familiares. Así que, dentro de la ley de la oferta y la demanda, se da por hecho que el precio del menú de estas fechas es más elevado que el que se podría conseguir en una época 'normal'. Por eso que se esté manteniendo una media de entre 40 y 60 euros hasta se da por positivo.

Los bares de copas y las discotecas, en la misma línea El almuerzo o cena de Navidad suele ser el primer paso a la hora de reunirse en estas fechas. El segundo, casi obligatorio, es ir a algún bar de copas o discotecas a continuar la fiesta. Y en este tipo de locales la dinámica es similar a la de los restaurantes. Incluso, al haber menos en la ciudad, están más concurridos en estas fechas. Tal es así que hay algunos que ya cuentan con todos los reservados llenos durante todos los fines de semana de noviembre y diciembre. «El 29 de noviembre ha sido el fin de semana que antes hemos completado de almuerzos y reservas de botellas. Es sorprendente lo del día 29, nos ha llamado la atención este cambio de dinámica», explican desde Iguana.

Evidentemente, hay opciones más elevadas, pero también el producto tiene más nivel. «Nosotros sólo tenemos dos menús, de 56 y de 68 euros, y ya estamos al 40 por ciento de reservas. Hasta la fecha, la mejor semana apunta a ser la del 15 al 21 de diciembre», indican desde Ivantxu. Lo que está claro es que esta es la época del año en la que más personas se reúnen, así como es el periodo de mayor facturación de la mayoría de hosteleros.