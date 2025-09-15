Bollywood: todo los detalles de este restaurante indio en El Porvenir
Abierto en 2019 en Felipe II, Bollywood es un restaurante especializado en cocina india donde reinan los curris, el tikka masala y una amplia variedad de recetas tradicionales del país asiático
En la avenida Felipe II se encuentra Bollywood, el primer restaurante de comida india que abrió sus puertas en el barrio de El Porvenir. El local forma parte de una franquicia que cuenta con otro establecimiento en Cádiz, y que en Sevilla llegó en 2019 de la mano de Sikander Singh, originario del norte de la India y con experiencia en hostelería tanto en Alemania como en Andalucía.
Una carta tradicional para viajar a la India
La propuesta de Bollywood se centra en el recetario tradicional indio. En su carta se encuentran los platos más reconocibles de esta gastronomía: pollo tikka masala,vindaloo con base de tomate y hierbas frescas, o jalfrezi, cuyo nombre significa literalmente «freír caliente». Tampoco faltan los curris, el paneer makhani de Nueva Delhi o las gambas a la mantequilla, además de un apartado de especialidades con pollo, cordero, verduras y mariscos.
Para abrir boca, los papadum —un crujiente pan de lentejas acompañado de diferentes salsas— y las samosas son la antesala de un banquete pensado para compartir al centro, como dicta la costumbre india. También se ha reservado espacio en la carta para opciones vegetarianas y menús para niños.
El postre mantiene la línea casera, con helados de mango o pistacho elaborados por el propio restaurante, y dulces típicos como las bolas de leche. Para acompañar, la bebida puede disfrutarse en el propio local o pedirse a domicilio, ya que buena parte del negocio se orienta también al servicio a casa.
Un local generoso y con detalles indios en Felipe II
El espacio, amplio y luminoso, combina una decoración sencilla con guiños a la cultura india: manteles azules, grandes ventanales y detalles que recuerdan a Bombay. La barra, pequeña y funcional, está pensada para facilitar la recogida de pedidos, mientras que la sala se organiza con mesas bien distribuidas para que los comensales disfruten con comodidad.
Bollywood se ha convertido en poco tiempo en una referencia para quienes buscan dónde comer comida india en Sevilla, un lugar donde sumergirse en los aromas de las especias, los contrastes de sabores y la riqueza de una de las cocinas más coloridas del mundo.
Bollywood: todo los detalles de este restaurante indio en El Porvenir
- Original
- Abierto los domingos
- Internacional
- Cordero
- Pollo tikka masala
- samosas
- papadum
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete