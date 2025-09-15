Bollywood es un restaurante indio ubicado en Felipe II que propone un viaje por el recetario tradicional

Bollywood: todo los detalles de este restaurante indio en El Porvenir Abierto en 2019 en Felipe II, Bollywood es un restaurante especializado en cocina india donde reinan los curris, el tikka masala y una amplia variedad de recetas tradicionales del país asiático

En la avenida Felipe II se encuentra Bollywood, el primer restaurante de comida india que abrió sus puertas en el barrio de El Porvenir. El local forma parte de una franquicia que cuenta con otro establecimiento en Cádiz, y que en Sevilla llegó en 2019 de la mano de Sikander Singh, originario del norte de la India y con experiencia en hostelería tanto en Alemania como en Andalucía.

Platos de Bollywood GURMÉ

Una carta tradicional para viajar a la India

La propuesta de Bollywood se centra en el recetario tradicional indio. En su carta se encuentran los platos más reconocibles de esta gastronomía: pollo tikka masala,vindaloo con base de tomate y hierbas frescas, o jalfrezi, cuyo nombre significa literalmente «freír caliente». Tampoco faltan los curris, el paneer makhani de Nueva Delhi o las gambas a la mantequilla, además de un apartado de especialidades con pollo, cordero, verduras y mariscos.

Platos de Bollywood GURMÉ

Para abrir boca, los papadum —un crujiente pan de lentejas acompañado de diferentes salsas— y las samosas son la antesala de un banquete pensado para compartir al centro, como dicta la costumbre india. También se ha reservado espacio en la carta para opciones vegetarianas y menús para niños.

El postre mantiene la línea casera, con helados de mango o pistacho elaborados por el propio restaurante, y dulces típicos como las bolas de leche. Para acompañar, la bebida puede disfrutarse en el propio local o pedirse a domicilio, ya que buena parte del negocio se orienta también al servicio a casa.

Un local generoso y con detalles indios en Felipe II

El espacio, amplio y luminoso, combina una decoración sencilla con guiños a la cultura india: manteles azules, grandes ventanales y detalles que recuerdan a Bombay. La barra, pequeña y funcional, está pensada para facilitar la recogida de pedidos, mientras que la sala se organiza con mesas bien distribuidas para que los comensales disfruten con comodidad.

Bollywood se ha convertido en poco tiempo en una referencia para quienes buscan dónde comer comida india en Sevilla, un lugar donde sumergirse en los aromas de las especias, los contrastes de sabores y la riqueza de una de las cocinas más coloridas del mundo.

Sur Sevilla Bollywood: todo los detalles de este restaurante indio en El Porvenir Original

Abierto los domingos Tipo de cocina Internacional Tapas y platos Cordero

Pollo tikka masala

samosas

papadum Datos útiles Dirección: Dirección: C. Felipe II, 28, Local 8B, 41013 Sevilla Mapa

Mapa Teléfono: 632653410 Llamar