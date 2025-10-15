Sollo y Maison Ruinart se unen en una una experiencia gastronómica de lujo en Málaga

Dos universos del lujo —la alta gastronomía y el champagne más antiguo del mundo— se funden en una experiencia irrepetible en Málaga. El pasado 8 de octubre, el chef Diego Gallegos, alma del restaurante Sollo, acogió en el Higuerón Resort una velada ... única junto a Maison Ruinart, la legendaria bodega de Reims fundada en 1729.

Bajo el nombre «Ruinart Blanc Singulier x Diego Gallegos», la experiencia reunió dos visiones que comparten la misma filosofía: respeto por la naturaleza, búsqueda de la excelencia y compromiso con la sostenibilidad.

Un diálogo entre innovación y terroir

Gallegos, conocido como 'el chef del caviar' y pionero en acuaponía —sistema que combina acuicultura y cultivo hidropónico—, diseñó un menú inspirado en el espíritu del Ruinart Blanc Singulier Édition 19, un champagne nacido como respuesta a los retos del cambio climático.

En esta cuvée 100% chardonnay, Ruinart rompe con las normas tradicionales para capturar los matices inéditos de un terroir en transformación. Su carácter fresco, táctil y elegante dialogó con una cocina de río, vegetal y refinada, que se tradujo en un menú de alta precisión sensorial.

El menú: naturaleza líquida y cocina consciente

El menú Sollo x Ruinart, disponible para grupos privados a partir de diez personas (250 € por persona), propone un recorrido por el universo del chef y la maison. Incluye platos como caviar ecológico de Riofrío con almendra y coliflor, tartar de atún rojo y tilapia con caviar, callos de bagre con garbanzos tiernos o anguila ahumada con consomé de jamón ibérico.

Cada pase se acompaña con una referencia diferente de Ruinart —desde el Blanc de Blancs hasta el Rosé y el propio Blanc Singulier Édition 19— en un maridaje que trasciende la armonía gastronómica para convertirse en una conversación entre naturaleza y savoir-faire.

Un viaje sensorial único en el Higuerón Resort

Sollo se consolida así como uno de los pocos restaurantes de España donde puede disfrutarse el Ruinart Blanc Singulier Édition 19. Un espacio donde la sostenibilidad se vive como un acto de lujo consciente y donde cada plato busca emocionar sin estridencias.

Porque si algo demuestra esta alianza entre Ruinart y Diego Gallegos, es que la verdadera sofisticación reside en escuchar a la naturaleza.