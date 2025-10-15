Suscribete a
Sollo y Maison Ruinart se unen en una una experiencia gastronómica de lujo en Málaga

El restaurante Sollo, con una estrella Michelin y otra Verde, une fuerzas con la histórica Maison Ruinart para ofrecer un menú exclusivo donde alta cocina y champagne se encuentran en equilibrio

Diego Gallegos del restaurante Sollo
Diego Gallegos del restaurante Sollo

Cristina Torres

Málaga

Dos universos del lujo —la alta gastronomía y el champagne más antiguo del mundo— se funden en una experiencia irrepetible en Málaga. El pasado 8 de octubre, el chef Diego Gallegos, alma del restaurante Sollo, acogió en el Higuerón Resort una velada ... única junto a Maison Ruinart, la legendaria bodega de Reims fundada en 1729.

