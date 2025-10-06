Las Palmeras, finalista del Concurso de Sopas de Pescado de San Sebastián Gastronomika

La cocina marinera de Málaga se prepara para sonar fuerte en el norte. El restaurante Las Palmeras, un clásico del Paseo Marítimo de Pedregalejo, será uno de los finalistas del II Concurso de Sopas de Pescado de San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos gastronómicos más importantes de España.

El certamen, que se celebrará este martes 7 de octubre en la terraza del Kursaal, reunirá a algunos de los templos del pescado más reconocidos del país. Y entre ellos, el nombre de un restaurante familiar que lleva más de 45 años defendiendo la cocina tradicional malagueña.

Al frente, Enrique Murillo, tercera generación de una saga que comenzó con sus abuelos, Mariqui y Enrique. De ella, precisamente, procede la receta que viajará hasta San Sebastián: una sopa de rape marinera, cocinada con fondo de pescado, pan, azafrán y paciencia. «Es un plato que nos conecta con nuestra historia y con el mar. Un guiso sencillo, honesto, sin florituras. Como se hacía antes en las casas marengas», explica Murillo.

Enrique Murillo, al frente de Las Palmeras en Pedregalejo gurmé

Un plato con raíces y memoria

La participación de Las Palmeras en el campeonato es algo más que una anécdota gastronómica. Representa el reconocimiento a una forma de cocinar que ha resistido el paso del tiempo: guisos de cuchara, caldos con alma y recetas que se siguen transmitiendo de generación en generación.

La sopa de pescado, protagonista del certamen, es uno de esos platos que ha pasado de los fogones humildes a los grandes escenarios culinarios, y que exige técnica y respeto por el producto. Justo lo que define la cocina de Las Palmeras.

Sopa de Rape de Las Palmeras gurmé

Las Palmeras, entre las grandes casas nacionales

En esta segunda edición del concurso competirán también restaurantes como Asador Aldanondo (San Sebastián), Zapirain (Bilbao), Bar Vint i Quatre (Barcelona), La Pradera (Cantabria), Alcalde (Saint Jean de Luz), Furancho Brasa Clandestina (A Coruña) o Ronquillo (Cantabria).

Barca de espetos de Las Palmeras gurmé

Que un establecimiento familiar de Pedregalejo comparta cartel con algunos de los grandes nombres del norte es, sin duda, un orgullo para la hostelería malagueña y una muestra de cómo la cocina local sigue ganando terreno en los principales foros gastronómicos del país.

Tradición viva junto al mar

Recientemente distinguido con un Solete de la Guía Repsol, Las Palmeras mantiene intacta la esencia con la que nació: cocina casera de producto, respeto por el recetario popular y un servicio cercano que te hace sentir en casa.

Desde su terraza frente a la playa, siguen saliendo cada día los platos que marcaron a varias generaciones de malagueños y visitantes. Este martes, una de esas recetas cruzará media España para defender, cucharón en mano, el sabor más auténtico de la costa malagueña.