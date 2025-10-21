Kaleja recibe al madrileño restaurante Gofio en una cena «a cuatro manos»

Las celebraciones por el X aniversario de Gofio continúan y esta vez el homenaje viaja hasta Málaga. El restaurante madrileño liderado por Safe Cruz y Aida González «devuelve la visita» al chef Dani Carnero con una cena a cuatro manos en Kaleja, programada para ... el lunes 27 de octubre a las 20:30 horas.

Tras el encuentro celebrado en Gofio el pasado septiembre, esta segunda cita reunirá en la cocina malagueña dos maneras de entender el sabor, unidas por la amistad y la curiosidad gastronómica.

Desde el equipo canario prometen llevar hasta la capital costasoleña toda su «Canariedad Máxima», con un menú pensado para disfrutar (120 euros), en el que los guisos con alma y los platos con calle serán los grandes protagonistas.

Un encuentro marcado por la diversión, la amistad y la buena mesa de ambas cocinas gurmé

Un encuentro con sabor a amistad

Ambos restaurantes compartirán fogones para ofrecer un recorrido entre snacks, guisos y bocados emblemáticos de cada casa. Además, el chef Sacha Hormaechea, del restaurante Sacha en Madrid, se unirá a la velada con una tapa de creación propia, completando un cartel de lujo en torno a la buena mesa y el disfrute.

Más que una colaboración, será un encuentro para celebrar la cocina como punto de unión entre territorios, con el sello personal de dos cocineros que, desde realidades muy distintas, reivindican el sabor como identidad y memoria.

Gofio, el proyecto más personal de Safe Cruz y Aida González, rinde homenaje a la gastronomía canaria a través de una propuesta contemporánea que mira al recetario insular con respeto y emoción. En su cocina habitan los sabores de la infancia, el color de las islas y una cuidada selección de vinos canarios de pequeños productores.