Suscribete a
ABC Premium

AGENDA GASTRONÓMICA

Kaleja recibe al madrileño restaurante Gofio en una cena «a cuatro manos»

La cita será el lunes 27 de octubre en Málaga, con la participación especial de Sacha Hormaechea

Dani Carnero cierra La Cosmopolita tras 15 años de éxito en Málaga

Dani Carnero, de Kaleja, y Safe Cruz de Gofio (Madrid)
Dani Carnero, de Kaleja, y Safe Cruz de Gofio (Madrid) gurmé

Cristina Torres

Málaga

Las celebraciones por el X aniversario de Gofio continúan y esta vez el homenaje viaja hasta Málaga. El restaurante madrileño liderado por Safe Cruz y Aida González «devuelve la visita» al chef Dani Carnero con una cena a cuatro manos en Kaleja, programada para ... el lunes 27 de octubre a las 20:30 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app