Hogazas con cita previa: así The Coven, el obrador malagueño de panes por encargo

En Málaga, hay quien va a la panadería de la esquina y hay quien espera toda la semana para reservar hogaza. Los segundos tienen nombre y apellidos: forman parte de The Coven, un proyecto artesanal que ha puesto patas arriba la forma de comprar pan en la ciudad.

Detrás está Sara Mayorga, matrona con tres décadas de experiencia y ahora también panadera a contrarreloj. A los 51 años, con dos hijas mellizas, decidió abrir este pequeño obrador que funciona con una premisa muy clara: aquí no hay barras en exposición ni vitrinas repletas de bollos. Todo se hace bajo pedido y con una producción limitada, lo que convierte cada hogaza en una pieza casi de coleccionista.

«Empezó mi afición a la cocina por necesidad cuando me fuí a Londres a vivir, ya ahí me inicié en el pan, me tiré al fango incluso haciendo Roscón de Reyes», explica.

Panes de The Coven GURMÉ

Cómo funciona

Cada jueves a las 20.00 horas, Sara abre en su web la carta de la semana. Desde ese momento y hasta el domingo a las 21.00, los clientes pueden elegir entre panes integrales, de centeno, de semillas, de pasas y nueces, o incluso propuestas más golosas como el de cacao con chocolate y avellanas.

Las entregas se realizan martes y miércoles en distintos puntos de recogida distribuidos por Málaga capital y municipios cercanos como Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria o Marbella.

No hay improvisación: las masas requieren tres días de trabajo y fermentaciones largas que marcan el carácter de cada pieza. Por eso, las hogazas no son idénticas de una semana a otra: cambian de forma, de peso o de tostado, como ocurre con todo lo que se hace a mano.

Hogaza de pan rústico GURMÉ

Ingredientes con acento local

El obrador trabaja con harinas ecológicas de La Fuensanta (Coín), sal marina también ecológica y masa madre cultivada por la propia panadera. A ello se suman productos de cercanía, como las pasas moscatel de la Axarquía, o colaboraciones con proyectos locales, como el cacao de Maychoco.

El resultado son hogazas de corteza marcada y sabor honesto, «a pan de verdad», como lo definen quienes ya son clientes fieles. Los precios oscilan entre los 5,70 euros de las propuestas más sencillas y los 11 euros de panes especiales como el de trigo sarraceno 100%.

Pan integral de centeno GURMÉ

Un proyecto en crecimiento

Aunque la carta de panes ya está consolidada, el siguiente paso de The Coven apunta a la bollería artesanal. Sara experimenta con cruasanes y masas dulces, que pronto estarán en la lista de pedidos. Y no descarta en un futuro dedicarse de lleno a este negocio, sumando certificaciones ecológicas y adhesiones a sellos de calidad como Sabor a Málaga.

Pan por encargo, una filosofía de vida

Más allá de los ingredientes y las fermentaciones, lo que diferencia a The Coven es su filosofía: producir sólo lo que se encarga. Así, Sara se asegura de que cada pieza tenga un destino, de que no haya desperdicio y de que pueda conciliar su vida personal con su pasión panadera.

El cliente, por su parte, sabe que su hogaza le estará esperando el día y la hora elegidos, recién salida del horno.

En tiempos de prisa y consumo inmediato, The Coven propone otra manera de acercarse al pan: lenta, consciente y profundamente ligada a Málaga. Un proyecto pequeño, pero con vocación de quedarse.